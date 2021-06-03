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Общество

Приокский район стал первым местом работы "Поездов здоровья" в Нижнем Новгороде

28 июля 2021 19:50  [88] Общество

Приокский район стал первым местом работы "Поездов здоровья" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С апреля 2021 года мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" работали в районах Нижегородской области, сегодня – 28 июля – первый день их работы в областном центре.

Как отметили в минздраве региона, узкие специалисты врачей "Поездов здоровья" 28 июля начали прием жителей Приокского района Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что с начала старта в этом сезоне "Поезда здоровья" уже побывали в 218 населенных пунктах Нижегородской области. В рамках их работы было проведено более 39 тысяч исследований, более 10 тысяч жителей региона направлены на дообследование, а 1473 - на госпитализацию.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что благодаря нацпроекту "Здравоохранение" "Поездам здоровья" закуплено новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, сахарного диабета, других болезней, это помогает решению основных задач сразу двух национальных проектов – "Здравоохранение" и "Демография", которые реализуются в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Напомним, что в рамках работы "Поездов здоровья" проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения, а маломобильных граждан и жителей населенных пунктов доставляют прямо до врачей мобильных бригад. Только на сегодняшний день к мобильным лечебно-диагностическим комплексам доставлено уже более 1 230 нижегородцев, проживающих в отдаленных деревнях и селах.

Нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов.

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Теги:
Медицина и здоровье Нацпроект Приокский район
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