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Как бьюти-бизнесу выжить в пандемию? Опыт основателя бренда материалов для мастеров сферы красоты Lovely

29 июля 2021 11:18  [65]

Пандемия нанесла тяжелый удар по экономике всего мира. Особенно пострадала сфера развлечений и услуг - этот бизнес ограничивали в первую очередь. Основатель бренда Lovely рассказывает, как компания перенесла локдаун и поддерживала партнеров.

Глория Талипова – основатель бизнеса в сфере красоты с 2012 года. Ее бренд Lovely (https://lovely-professional.ru/) специализируется на выпуске профессиональных материалов для процедур наращивания, ламинирования ресниц, оформления бровей, маникюра и депиляции. На 2021 год имеет более 440 представителей в 33 странах мира.

Пандемия коронавируса весной прошлого года ударила не только по ее бизнесу, но и по партнерам – официальным дистрибьюторам Lovely. Тогда по стране были закрыты все салоны красоты, бьюти-рынок в буквальном смысле остановился. А ведь именно мастера – целевая аудитория и основные пользователи материалов. Руководство компании не стало впадать в панику, а разработало меры поддержки, которые помогли остаться на плаву всем представителям. Глория Талипова делится своими наработками.

"Когда объявили всеобщий карантин, мы понимали, что сфера красоты остановится в числе первых. Поэтому в первую очередь мы должны были простимулировать мастеров не забрасывать услуги и заняться отработками и самообразованием в освободившееся время. Ведь в карантин было просто разочароваться в профессии и попытаться найти работу, которая будет востребована даже в таких суровых условиях. И что самое печальное – не вернуться в сферу красоты из-за страха снова потерять стабильность.

Наша команда в короткие сроки разработала онлайн-чемпионат Beauty Olymp by Lovely для мастеров наращивания ресниц, оформления бровей и депиляции. Что такое чемпионат? Это своеобразный конкурс мастерства. Лэшмейкеры, бровисты и мастера депиляции выполняли работы на своих близких, с кем находились в период самоизоляции, фотографировали и присылали нам. В формате онлайн именитые судьи отсматривали работы, выставляли оценки. Лучших мы награждали призами и дарили материалы Lovely. Так нам удалось занять мастеров и вдохновить многих из них не закрывать свои кабинеты и не уходить из салонов. К слову, после успеха первого сезона чемпионата мы провели его еще дважды. Чемпионат стал традиционным инструментом работы с нашей аудиторией.

Вторая задача, которая стояла перед нами – помочь представителям остаться на плаву. Первое, что мы сделали – запустили серию обучающих вебинаров от экспертов компании. Прокачивали знания дистрибьюторов в продвижении материалов, рассказывали об инструментах удержания клиентской базы, повышения возвращаемости клиентов. К примеру, некоторые магазины благодаря вебинарам запустили доставку в период пандемии. Это позволило им совершать продажи даже в карантин, а по окончании самоизоляции выйти на новый уровень. Эту же механику мы запустили в нашей официальной точке продаж в г. Омске.

Не могло обойтись и без акций. За покупку материалов на определенную сумму мы дарили представителям антисептический гель в больших объемах, а также ввели товарный бонус. Так в период карантина дистрибьюторы смогли пополнить запасы на самых выгодных условиях, и когда рынок ожил, компенсировать свои потери.

Сказать, что мы пережили карантин безболезненно, нельзя. Но мы всеми возможными мерами их минимизировали. В результате ни один из наших представителей не выбыл с рынка, а продажи вернулись на прежний уровень уже спустя несколько месяцев. Скажу больше – пандемия научила нас действовать оперативно, а для кого-то даже стала толчком к развитию".


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