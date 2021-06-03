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Общество

Порядок оформления гаража и земли под ним упрощен по инициативе Глеба Никитина

29 июля 2021 11:54  [1] Общество

Депутаты Законодательного собрания региона одобрили изменения в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", расширяющие перечень документов для «гаражной амнистии".

Как сообщается на сайте НРО партии "Единая Россия", соответствующий законопроект внес в Законодательное собрание губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин. Упрощенной процедурой оформления в собственность гаража и земельного участка под ним нижегородцы смогут воспользоваться с 1 сентября 2021 года. В регионе определен перечень документов, позволяющий воспользоваться "гаражной амнистией".

"Закон о "гаражной амнистии", инициированный партией "Единая Россия", Президент страны Владимир Путин подписал в апреле. Сейчас мы на региональном уровне утвердили список документов, необходимых для оформления гаража и участка в собственность. Постарались при разработке проекта совместно с Росреестром учесть максимальное количество жизненных ситуаций. Люди получали гаражи в самых разных ситуациях. Важно, чтобы при их оформлении они оказывались в равных условиях", - сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин напомнил, что «гаражная амнистия» распространяется на объекты при соблюдении одновременно трех условий: гараж является капитальным строением, он построен до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004г.) и не должен был признан судом или органом местного самоуправления самовольной постройкой.

"Для оформления в собственность участка под гаражом нижегородцам надо будет обратиться с соответствующим заявлением в администрацию того населенного пункта, где он расположен. Воспользоваться правом упрощенного оформления до 1 сентября 2026 года можно бесплатно", - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

По словам заместителя председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Андрея Тарасова, депутаты вместе с правительством области планируют анализировать ход «гаражной амнистии».

"Если у людей будут возникать какие-то вопросы, будем разбираться, а при необходимости – вносить изменения в региональное законодательство", - отметил Андрей Тарасов.

Гражданин, использующий гараж, для оформления участка под ним в собственность сможет предоставить один или несколько из следующих документов:
1) акт уполномоченного органа, принятый в форме постановления, распоряжения, решения о разрешении строительства, проектировании гаража либо о присвоении адреса объекту капитального строительства, изданный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ;
2) строительный паспорт или акт приемки гаража, выданные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) документ, изданный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным органом, разрешающий возведение гаража жителям многоквартирного дома на территории, прилегающей к дому;
4) акт или иной документ, подтверждающий включение гражданина в гаражный кооператив в целях строительства гаража;
5) платежные документы, подтверждающие начисления или уплату налоговых платежей за гараж или земельный участок, на котором он расположен;
6) документ, в соответствии с которым земельный участок под строительство гаража выделялся организации, в том числе той, с которой гражданин состоял в трудовых или иных отношениях, включая организацию, прекратившую свою деятельность;
7) регистрационное удостоверение, выданное в установленном законодательством порядке органами технической инвентаризации, до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Напомним, 5 апреля 2021 года Президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о «гаражной амнистии». Оформить собственность на гаражи, построенные до конца 2004 года, и землю под ними можно будет до 1 сентября 2026 года. Зарегистрировать имущество смогут не только пользователи таких объектов, но их наследники или лица, купившие у них гараж.

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Теги:
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