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Общество

Несколько случаев энцефалита и боррелиоза зафиксировано в Нижегородской области после укусов клещей

29 июля 2021 12:40  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проведение оперативного мониторинга, в связи с началом активности клещей. В частности, обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей на предмет их зараженности возбудителями инфекций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным на 29 июля в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились всего 8 054 человека, из них 1 881 - дети. При этом, клещи присасывались к жителям на территории абсолютно всех районов Нижнего Новгорода и области.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Городецком районе - 754, в Дзержинске - 547, в Борском районе - 421, Семёновском - 307, Ветлужском - 309, Шахунском - 256, Кстовском - 286, Павловском - 269. В Нижнем Новгороде по количеству обращений лидирует Автозавод - 711, в Приокском районе - 343, Ленинском - 305, Канавинском - 290, Московском - 288.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" в лесах - на них приходится 50% случаев, в деревнях и сёлах - 29%, на придомовых территориях - 7,5%, на садово-огородных участках - 10,2%. Кроме того, было зарегистрировано несколько случаев присасывания клещей на кладбищах в парках.

Всего, по информации Роспотребнадзора, исследовано 8 482 клещей. Из них 33 клеща были инфицированы вирусом клещевого энцефалита. Они были обнаружены на территориях Кстовского, Уренского, Борского, Балахнинского, Тоншаевского, Тонкинского, Ветлужского, Городецкого, Чкаловского, Шахунского, Спасского, Семеновского районов, а также в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Ещё 202 клеща в 22 районах области и шести районах Нижнего Новгорода были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза; 46 клещей в 11 районах области и трёх районах Нижнего Новгорода являлись переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза, четыре клеща в двух районах области и одном районе Нижнего Новгорода оказались инфицированы возбудителем моноцирного эрлихиоза.

По данным на 29 июля среди укушенных клещами жителей Нижегородской области зарегистрировано два случая клещевого энцефалита и 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

В ведомстве также рассказали, что в настоящее время в Нижегородской области акарицидные обработки проведены на площади 2 967,9 га. Прививку от энцефалита сделали 4 127 человек.

Лаборатории Роспотребнадзора, в которые можно сдать на проверку клещей:

- в Нижнем Новгороде: лаборатория ООИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", ул. Нижневолжская набережная, д. 2, под. 3, эт. 4 (вход со двора) с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, в пятницу с 9:00 до 13:00, тел. 433-54-42, 8-903-848-04-30;

- в Шахунье: бактериологическая лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", ул. Революционная, д. 32, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. 8 (8315) 22-73-20.

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Теги:
Инфекция Клещи Роспотребнадзор
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