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Происшествия

Экс-начальник сергачского ОГИБДД и старший инспектор признаны виновными в служебном подлоге

29 июля 2021 13:03  [58] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бывшие начальник и старший инспектор ОГИБДД МО МВД России "Сергачский" признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292). Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Одно из правонарушений было совершено 24 сентября 2020 года в ходе оформления ДТП в пос. Молодежный, в результате которого пострадал пешеход. Согласно информации, сотрудники ГИБДД установили, что место происшествия является пешеходным переходом. Однако, оно не было оборудовано знаками и разметкой.

Начальник отдела дал указание подчиненному не производить фотофиксацию места, где произошло ДТП. Таким образом он укрыл нарушения подрядной организацией норм действующего законодательства по содержанию дорог. В результате этого организация избежала положенного по закону штрафа в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в ноябре того же года начальник ОГИБДД дал указание старшему инспектору составить подложный протокол о привлечении водителя такси к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). В результате этого водитель был незаконно привлечен к ответственности.

А в январе 2021 года по указанию начальника ОГИБДД местный житель наоборот не был привлечен к административной ответственности за совершение ДТП.  

Противоправные действия подсудимых были выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области и отдела по г. Сергач УФСБ по региону. После этого их уволили из органов внутренних дел.

Суд назначил бывшему начальнику ОГИБДД штраф в размере 100 тысяч рублей, а его подчиненному - штрафа в размере 60 тысяч рублей.

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Теги:
Сергачский район Следственное управление Суд
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