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Бизнес

Заксобрание поддержало инвестсоглашение между правительством Нижегородской области и ООО "Кайман"

29 июля 2021 13:42  [102] Бизнес

Нижегородский парламент поддержал инвестсоглашение между правительством Нижегородской области и ООО "Кайман", сообщает пресс-служба ЗС НО.

В ходе заседания Законодательного собрания Нижегородской области 29 июля депутаты обсудили законопроект "Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью "Кайман".

Соглашение является основанием для предоставления государственной поддержки в форме льгот по налогам на имущество и прибыль ООО "Кайман". Парламентарии отметили, что данное предприятие будет функционировать в рамках реализации приоритетного регионального инвестпроекта "Создание нового производства деревянной тары и переработки отходов лесопиления".

В ходе реализации проекта планируется получать два вида продукции: основной – деревянный поддон и дополнительный – доска обрезная из хвойных и лиственных пород, а также организовать переработку отходов лесопиления.

Общий объем инвестиций составит 41 млн рублей, из которых собственные средства – 16 млн рублей (39%), а заемные – 25 млн (61%).

Государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество будет предоставляться Инвестору со дня вступления в силу закона Нижегородской области об утверждении Соглашения до 1 июля 2025 года включительно, но не более срока окупаемости инвестиционного проекта.

Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 3,9 млн рублей (без учета НДФЛ), а также НДФЛ – 8,6 млн рублей.

"Для северных районов Нижегородской области всегда актуально развитие предприятий, занимающихся деревопереработкой. По окончании срока предоставления льгот и при выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 675 тыс. рублей, НДФЛ – 2,3 млн рублей. Также в результате реализации проекта планируется создание десятков новых рабочих мест, что благотворно скажется на развитии региона", - подчеркнул председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.

"Благодаря реализации проекта в Ветлужском районе создано 50 рабочих мест, что особенно ценно для отдаленных от областного центра муниципалитетов. Кроме того, компания уже сейчас планирует расширение переработки отходов лесопиления, в частности использование их в качестве вторсырья для производства собственной продукции", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

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Теги:
Законодательное собрание Инвестиции Соглашение
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