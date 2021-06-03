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Общество

Почти 14 млн рублей потратят на благоустройство пруда в Кулебаках

29 июля 2021 14:32  [49] Общество

Почти 14 млн рублей потратят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на благоустройство Устимского пруда в Кулебаках Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Благоустройство пруда уже началось. Там планируется оборудовать полноценную пляжную зону, где будет пирс, лежаки, раздевалки, скамейки, прогулочные и велодорожки. В планах также установка модульного общественного туалета. Стоимость контракта – 13,6 млн рублей.

Ход работ проинспектировала депутат Госдумы РФ Наталья Назарова, которая отметила незначительное отставание от графика. Однако, подрядчик ее заверил, что благоустройство будет закончено по графику - в августе.

По программе ФКГС в Кулебаках был благоустроен двор у жилого дома по улице Адмирала Макарова, д.16а. В конце июня объект был сдан. На реализацию проекта было выделено около 1,2 млн. рублей

Как отметила Наталья Назарова, которая часто бывает в Кулебаках, город преображается: появляются новые объекты и облагораживаются старые, становясь центрами притяжения.

Парламентарий также отметила, что проверки реализации проекта будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, нацпроект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов.

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Теги:
Благоустройство Кулебаки Нацпроект
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