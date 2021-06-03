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Бизнес

Капитальный ремонт 17 платформ выполнен в границах Горьковской железной дороги в 2020 году

29 июля 2021 15:25  [90] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Капитальный ремонт 17 платформ выполнен в границах горьковской железной дороги в 2020 году. Об этом сообщил начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун на пресс-конференции 28 июля.

В частности, в Нижегородской области были капитально отремонтированы платформы вокзалов Дзержинска, Шахуньи, Семенова, а также Пильны и остановочный пункт 408 км.

В 2020 году завершены комплексные работы по капремонту здания вокзала Арзамас-1. До конца 2021 года аналогичные работы завершатся на вокзале Арзамас-2.

В настоящее время на вокзале Арзамас-2 полностью выполнены работы по замене инженерных сетей, ремонту кассового блока, замене входных групп вокзала, завершено благоустройство привокзальной территории.

Общий объем финансирования по капитальному ремонту пассажирской инфраструктуры ГЖД по итогам 2020 года составил 134 млн рублей.

В Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию ведутся работы по замене ограждения на станции Горький-Московская со стороны Московского шоссе и Гордеевской площади. Длина нового ограждения составит 250 метров, оно выполнено из стальных оцинкованных шумозащитных заводских материалов, окрашенных в корпоративные цвета РЖД.

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Теги:
ГЖД Ремонтные работы
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