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Общество

Водоснабжение домов в Автозаводском районе прекращено из-за ухудшения качества горячей воды

29 июля 2021 16:36  [373] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Водоснабжение ряда жилых домов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода прекращено постановлением главного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно информации, это связано с существенным ухудшением качества горячей воды.

В последнее время местные жители часто жаловались на неприятный запах от горячей воды. В связи с этим Роспотребнадзор организовал проверку. 

Сейчас управление занимается определением причин сложившейся ситуации, в том числе был организован отбор и исследование проб воды, осуществляется работа с ресурсоснабжающими организациями.

По результатам исследований к ресурсоснабжающим организациям будут приняты меры за нарушение требований к качеству воды, а также по предупреждению ухудшения качества воды.

Главе города внесено предложение по принятию неотложных мер по обеспечению жителей Автозаводского района горячей водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов.

Нижегородцы, у которых есть жалобы на качество воды могут обратиться за консультацией в Роспотребнадзор по телефону - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Ведомство готово в случае необходимости оказать помощь в судебной защите.

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Теги:
Автозаводский район Роспотребнадзор
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