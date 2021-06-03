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Бизнес

"Россети" инвестируют в развитие электросетевой инфраструктуры Нижегородской области в 2021 году 6,2 млрд рублей

29 июля 2021 16:55  [118] Бизнес

"Россети" инвестируют в развитие электросетевой инфраструктуры Нижегородской области в 2021 году 6,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин обсудили перспективы сотрудничества, развитие и модернизацию электросетевой инфраструктуры региона, а также социально-значимые проекты.

Совокупный утвержденный объем финансирования инвестпрограмм ГК "Россети" на территории Нижегородской области на 2021 год составляет 6,2 млрд рублей. Среди приоритетов - создание единого центра управления сетями "Нижновэнерго", реконструкция ЛЭП в рамках строительства трассы М-12 Москва – Казань. Кроме того, в ходе обсуждения планов были затронуты вопросы создание энергоинфраструктуры в районе деревни Ольгино и техприсоединение новых станций метро.

Глеб Никитин обратил внимание на то, что "Россети" активно участвуют в подготовке к юбилею Нижнего Новгорода, кроме того, было много сделано в рамках проекта "Чистое небо": идет ремонт наружных сетей освещения. устанавливаются современные опоры, меняются провода. "И это не точечные решения, а масштабная программа обновления", - отметил губернатор Нижегородской области.

Объем финансирования программы техобслуживания и ремонтов группы «Россети» в 2021 году в Нижегородской области составляет порядка 2,2 млрд рублей. Среди мероприятий – ремонт подстанций 35-500 кВ, ЛЭП 0,4 – 220 кВ, в том числе замена опор, изоляторов, расчистка просек.

В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода ГК "Россети" заменила более 1,5 тысяч опор ЛЭП, построила и реконструировала 88,5 км линий электропередач, 177 трансформаторных подстанций, обновила освещение улиц и 10 скверов. Компания участвует в благоустройстве территорий Нижегородского кремля, площадки возле городского ТЮЗа, а также в проекте благоустройства в Городце. Среди предстоящих мероприятий – архитектурная подсветка основных религиозных учреждений региона, включая Печерский Вознесенский монастырь, Казанскую церковь, Храм вознесения господня.

"Нижегородская область является одним из наиболее густонаселенных и промышленно развитых регионов нашей страны, а также важным культурным и туристическим центром. В дополнение к традиционным мероприятиям по обеспечению надежности и развитию сети драйвером для обновления инфраструктуры послужила подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. В результате сделан важный вклад в формирование современной и комфортной городской среды, которая будет служить жителям и гостям столицы области в течение многих десятилетий", - отметил Андрей Рюмин.

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Теги:
Глеб Никитин Соглашение Электроэнергия
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