"Решение социальных вопросов – одна из главных задач стратегии развития региона", - Глеб Никитин Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвёл итоги реализации первого этапа стратегии развития региона в ходе встречи с членами общественных советов по созданию и реализации программного документа из Арзамасского, Шатковского, Дальнеконстантиновского, Ардатовского и Вадского районов, а также из городского округа Арзамаса. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Встреча прошла в Арзамасе. Вместе с Глебом Никитиным в мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, заместитель председателя Ольга Щетинина, а также депутат Законодательного собрания Евгений Лебедев.

Губернатор подчеркнул, что стратегия прежде всего определяет векторы и направления развития региона, но в то же время не является догмой и может корректироваться в зависимости от ситуации.

"Никто из нас не ожидал пандемии, она повлияла на все стороны жизни. Несмотря на это, прогресс продолжается, и мероприятия, обозначенные в стратегии, воплощаются в жизнь. Первый этап был очень логично сконцентрирован на трансформации структур и систем управления, изменении подходов и принципов. В том числе это создание Нижегородской агломерации и кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", формирование грамотной модели управления данными территориями", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона также рассказал, что будут создаваться и новые кластеры, в частности, промышленные и сельскохозяйственные. При этом, у каждого района будет определена своя специализация.

"Нижегородская область стала одним из первых регионов, заявившим о развитии агломераций. Это включение в пилотный проект комплексного развития территорий, создание эффективной модели привлечения для финансирования инициатив. Была трансформирована кадровая политика. Из программы "Команда правительства" вырос Корпоративный университет правительства Нижегородской области, на базе которого проходят обучение и муниципальные служащие", - сказал губернатор Нижегородской области.

Главная задача стратегии развития – улучшение качества жизни в регионе, поэтому серьезное внимание при её формировании было уделено социальным вопросам. В частности, глава региона отметил значимость наличия первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности.

"На территории шести муниципальных образований области уже построено два модульных ФАПа, проведен ремонт более 10 объектов здравоохранения. Пандемия обязала нас ускориться: до конца 2025 года будут построены еще три новых ФАПа и противотуберкулезный диспансер в Арзамасе. Три района получат обновленные больницы. В 2020 году в Арзамасе открылся долгожданный центр амбулаторной онкологической помощи и диагностики, в Ардатове – новое отделение гемодиализа и химиотерапии", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что также в рамках стратегии развития ведется работа по повышению доступности массового спорта.

"За первый этап реализации стратегии на территории шести муниципалитетов построено 19 спортивных объектов: площадки, хоккейные коробки, скейт-парк. Физкультурный комплекс был открыт в Дальнеконстантиновском районе. Сегодня доля тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом, в четырёх муниципалитетах из шести увеличилась в среднем на 9,2 %", - рассказал Глеб Никитин.

Особое направление стратегии – развитие сферы образования. Губернатор сообщил, что на территории Арзамасского, Шатковского, Дальнеконстантиновского, Ардатовского и Вадского районов уже создано 900 новых школьных мест, проведен ремонт, в том числе капитальный, в 30 школах. До 2023 года еще 700 школьников сядут за новые парты.

"Именно в Нижегородской области была сформирована полноценная программа капитального ремонта школ. На федеральном уровне мы продвигали идею о том, что важно не только строить новое, но и обновлять имеющуюся инфраструктуру образования. По инициативе президента России сейчас идет подготовка такой программы. Мы также создаем современное пространство для обучения, наполняем его всем необходимым – покупаем новые парты, компьютеры, учебники. Но не менее важно создать среду для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого ребенка. На первом этапе реализации стратегии на территории муниципалитетов создано шесть центров образования "Точка роста". Они дают детям из малых городов и сел возможность учиться по современным программам, а для взрослых становятся открытой площадкой для обмена опытом и развития. До 2023 года будет создано еще 19 таких "Точек роста", - добавил Глеб Никитин.

Кроме того, за предыдущие три года на территории муниципалитетов построено три дома культуры, отремонтировано 26 культурных объектов. К 2022 году планируется переоснастить еще два дома культуры и две библиотеки по модельному стандарту.

"Жители Арзамаса ждали появления собственной площадки для культурного досуга и творческой занятости несколько лет. Наконец вопрос решили. В следующем году в городе появится центр культурного развития на 500 мест", - рассказал губернатор.

Также на сегодняшний день в районах закрыт дефицит мест в садиках для детей до 3-х лет и старше. До конца 2023 года в районах будет создано еще 460 новых мест в детсадах.

"Улучшаются и жилищные условия граждан. На территории шести муниципалитетов расселено более 200 человек с площади аварийного фонда в 4,5 тысячи квадратных метров. До 2024 года планы еще более амбициозные: площадь переселения превысит 19 тысяч квадратных метров. В новые дома переедет более 1000 человек", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор призвал общественные советы и жителей районов продолжить работу со стратегией развития региона, контролировать ее реализацию и предлагать новые инициативы.