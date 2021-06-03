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Культура и отдых

Солисты оперного театра исполнят песни из репертуара Федора Шаляпина с балкона на ул. Короленко в Нижнем Новгороде

29 июля 2021 18:18  [95] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Солисты Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина исполнят песни из репертуара Федора Шаляпина в рамках музыкального фестиваля "Шаляпин на балконе". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Концерты будут проходить на балконе дома 11Б усадебного комплекса архитектора Владимира Лемке на улице Короленко, где когда-то распевался Федор Шаляпин, приезжая в гости к Максиму Горькому. 

Цикл концертов отроется 31 июля в 18:00. В этот вечер на балконе дома выступит солист нижегородского театра Михаил Наумов. Он исполнит народные песни из репертуара Федора Шаляпина, в том числе прозвучат "Дубинушка", "Вдоль по Питерской" и "Вниз по матушке по Волге".

Организатором фестиваля стала команда единомышленников "Заповедные кварталы", созданная с целью сохранения и развития исторической среды Нижнего Новгорода. Идею его проведения поддержал Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина.

"Фигура Федора Шаляпина – уникальная и очень значимая для Нижнего Новгорода. Он был не только великим певцом. Он занимался скульптурой и живописью, оставил после себя литературные произведения. Значительную роль сыграл и в истории нашего театра. Его частные пожертвования и выручка от благотворительных концертов пошли на строительство Народного дома с концертным залом, который позже стал оперным театром – таким, каким мы его знаем. Город живет, пока живет его история. Театр не мог не поддержать идею наполнить культурной жизнью место, связанное с именем великого баса", - рассказал художественный руководитель театра Александр Топлов.

Концерты будут проходить по субботам до 11 сентября.

Для посещения мероприятий необходима регистрация по ссылке. Проход на мероприятие возможен при предъявлении положительного теста на антитела, отрицательного ПЦР-теста, "Мультипасса800" или подтверждения наличия вакцинации от коронавируса.

Напомним, что исторический балкон был восстановлен к 800-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
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