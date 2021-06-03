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Общество

Более 600 рабочих мест создано в шести муниципалитетах Нижегородской области благодаря инвестпроектам

29 июля 2021 19:12  [55] Общество

Более 600 рабочих мест создано благодаря реализации инвестпроектов на территории Арзамасского, Шатковского, Дальнеконстантиновского, Ардатовского и Вадского районов, а также городского округа Арзамас за минувшие три года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО парти "Единая Россия" Глеб Никитин в ходе встречи с членами общественных советов по созданию и реализации "Стратегии развития" региона.

Вместе с Глебом Никитиным в мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, заместитель председателя Ольга Щетинина, депутат Законодательного собрания Евгений Лебедев.

"Помимо вновь созданных рабочих мест, в результате комплекса мер средний уровень заработной платы на территории муниципалитетов вырос на 20-40 процентов по отношению к 2017 году", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростой пандемийный период, региону удалось не просто сохранить запас прочности, созданный в предыдущие годы, но и нарастить его для дальнейшего роста экономики территорий.

"У ваших территорий значительный инвестиционный потенциал. По итогам 2020 года районы показали хорошие результаты: объем отгрузки - более 80 миллиардов рублей, что на 12 процентов выше показателя 2018 года, а объем инвестиций в проекты составил почти 8 миллиардов рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2018-м", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что до 2024 года на территории Арзамаса, Арзамасского, Шатковского, Дальнеконстантиновского, Ардатовского и Вадского районов будут реализованы 27 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций почти 86 млрд рублей. Благодаря этому в муниципалитетах может появиться почти 2 тысячи новых рабочих мест.

"Драйвером для развития районов станет строительство новой трассы М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань общей протяженностью 800 километров, которая пройдет через Арзамасский, Ардатовский и Вадский районы. Данный объект имеет стратегическое значение для всего региона, но, несомненно, именно для ваших территорий - это обеспечение дополнительного туристического и транзитного потоков, а также возможностей для логистики", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин добавил, что в рамках реализации стратегии развития перед регионом стоят амбициозные цели, и подходы к их реализации должны соответствовать всем вызовам времени.

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Теги:
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