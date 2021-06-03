Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова Нижнего Новгорода ждет комплексное обновление Общество

Проект комплексного обновления Дворца детского творчества (ДДТ) имени В.П. Чкалова был презентован руководителю образовательного центра "Сириус", сопредседателю Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елене Шмелевой и заместителю министра просвещения России Татьяне Васильевой в ходе их визита в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, нижегородские педагоги.

Как было отмечено в ходе презентации, во Дворце детского творчества им. В.П. Чкалова после завершения реконструкции планируется внедрить современные модели, программы, технологии и инновации, ориентированные на развитие актуальных сегодня компетенций и навыков, что является значимой для региона инициативой в сфере дополнительного образования. Проект подразумевает создание на площадке ДДТ трех структурных единиц - центра развития прорывных компетенций, центра развития инженерных компетенций "Дворец рядом с домом" и детского оздоровительно-образовательного центра "Звездочка". С 2022 года образовательное учреждение планируется включить в распределённую модель регионального центра "Вега".

"Реализация проекта позволит сконцентрировать на одной территории обучение, воспитание, раннее развитие и выбор профессии, организовать различные виды деятельности в области исследований, испытаний, изобретательства, рационализации, различных видов творчества", - подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Лаборатории научно-технического профиля будут оборудованы в сотрудничестве с НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ННГАСУ, НОАО "Гидромаш" и другими индустриальными партнерами. Ожидается, что в различные проекты и мероприятия обновленного ДДТ им. Чкалова будет вовлечено около 70 000 тысяч детей, число обучающихся по программам вырастет до 5 000, штат педагогов-участников проектов – до 4 000.

В ходе встречи обсуждались задачи раннего развития и специализации детей, а также подготовки профессиональных педагогических кадров, способных решать стоящие перед системой образования задачи на высоком уровне. По словам Елены Шмелевой, в настоящее время наблюдается большой спрос на молодые кадры по всей системе общего, дополнительного и среднего профессионального образования.

"Реализация программ подготовки и повышения квалификации кадров является ключевой задачей. Объединение ресурсов - это первое. Кроме того, необходимы совместные усилия федерального центра и индустриальных партнеров по повышению оплаты труда педагогов, снижению непрофильной для них нагрузки и включению их в программы учительского роста. Еще одно важное направление – мероприятия, направленные на создание уникальных сетевых программ, позволяющих удерживать в регионах сильных абитуриентов. И здесь также требуется объединение ресурсов университетов и тесное сотрудничество с индустриальными партнерами, чтобы увеличить количество и повысить качество таких программ, направить их на работу с критическими для региона технологиями. Нижегородская область будет во многом примером того, как это можно сделать", - сказала Елена Шмелева.

Она добавила, что на базе образовательного центра "Сириус" открыты бесплатные курсы повышения квалификации для педагогов. В планах - перенести этот опыт на региональные площадки, прежде всего, в педагогические университеты. По словам Ольги Петровой, создание подобных сетевых моделей взаимодействия - это залог успеха и развития всей системы образования.

"Мы не можем в каждой школе открыть свой "Сириус", но можем создать ресурсные центры, такие, как "Вега", и сделать так, чтобы они работали по принципу коллективного пользования. В Нижегородской области также есть Центр одаренных детей, в рамках которого мы сейчас создаем недалеко от Нижнего Новгорода - на территории Зеленого города - отделение, где будут реализоваться короткие модульные программы обучения детей. Мы понимаем, что работа по специализации обучающихся должна начинаться с 5-6 классов. В этом возрасте у ребят большой интерес к окружающему миру в разных его проявлениях, у них горят глаза, они открывают себя и определяют свою траекторию развития. Им нужно помочь сориентироваться", - заявила Ольга Петрова.

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина подчеркнула, что для качественного образования важно не только как можно раньше выявить и поддержать способности детей, предоставить им возможности для развития, но и, безусловно, готовить высококлассных грамотных специалистов-педагогов, создать им условия для профессионального и личностного роста. "И когда совпадут интересы и желания детей, квалификация и мотивация педагогов, и материальная база, мы получим новый импульс в развитии образования даже в самых отдаленных районах нашей области, - пояснила она.



СПРАВКА:

ГБУ ДО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" был открыт в 2019 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". "Вега" работает по модели образовательного центра "Сириус".

Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов.