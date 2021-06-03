Площадку для выгула собак на улице Кащенко Нижнего Новгорода откроется в августе Общество

Площадку для выгула собак на улице Кащенко Нижнего Новгорода откроется в августе, сообщили в администрации Приокского района, отметив при этом, что она уже почти готова к эксплуатации.

Как отметил глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов, на территории площадки для выгула собак напротив дома №25 по ул. Кащенко уже установлены МАФы: урны, стенды и дог-диспенсеры. "Главное, чтобы жители правильно ее эксплуатировали", - добавил Михаил Шатилов.

Обустройство площадки проводится в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Там уже установлено и новое оборудование: забор с наклонной доской, разрушенная лестница, трамплин, барьер, две горки-лестницы, горка-мостик, щит для прыжков, тоннель и стенка с проломами. Территория площадки для выгула собак огорожена, и на ней уже лежит песчаное покрытие.

Напомним, что что площадку для дрессировки собак установили и на бульваре в микрорайоне Щербинки-1 (от дома №186 по проспекту Гагарина до дома №5 по улице Ларина) в рамках ФКГС.

Напомним также, что в 2021 году в шести районах Нижнего Новгорода будет установлено семь площадок для выгула и дрессировки собак.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жильё и городская среда", высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов. "Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – заявил Юрий Шалабаев.