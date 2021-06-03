Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2021 10:29  [34] Площадку для выгула собак на улице Кащенко Нижнего Новгорода откроется в августе
30 июля 2021 10:16  [58] Более 200 новых лифтов установят в домах Нижнего Новгорода до конца года
30 июля 2021 09:46  [90] Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова Нижнего Новгорода ждет комплексное обновление
30 июля 2021 09:23  [367] Юрий Шалабаев взял на личный контроль решение проблем с отключение горячей воды в домах автозаводцев
29 июля 2021 19:12  [644] Более 600 рабочих мест создано в шести муниципалитетах Нижегородской области благодаря инвестпроектам
29 июля 2021 19:03  [363] Депутаты ЗСНО поддержали предложение о выделении муниципалитетам средств для переселения граждан из аварийного фонда
29 июля 2021 17:51  [386] "Решение социальных вопросов – одна из главных задач стратегии развития региона", - Глеб Никитин
29 июля 2021 17:37  [479] Проезд по улице Стрелка в Нижнем Новгороде перекроют 30 июля
29 июля 2021 17:20  [362] "Центризбирком принял разумные правила аккредитации СМИ на предстоящие выборы", - Александр Резонтов
29 июля 2021 17:16  [375] Более 11 тысяч подростков трудоустроят в Нижегородской области в 2021 году
Общество

Площадку для выгула собак на улице Кащенко Нижнего Новгорода откроется в августе

30 июля 2021 10:29  [34] Общество

Площадку для выгула собак на улице Кащенко Нижнего Новгорода откроется в августе, сообщили в администрации Приокского района, отметив при этом, что она уже почти готова к эксплуатации.

Как отметил глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов, на территории площадки для выгула собак напротив дома №25 по ул. Кащенко уже установлены МАФы: урны, стенды и дог-диспенсеры. "Главное, чтобы жители правильно ее эксплуатировали", - добавил Михаил Шатилов.

Обустройство площадки проводится в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Там уже установлено и новое оборудование: забор с наклонной доской, разрушенная лестница, трамплин, барьер, две горки-лестницы, горка-мостик, щит для прыжков, тоннель и стенка с проломами. Территория площадки для выгула собак огорожена, и на ней уже лежит песчаное покрытие.

Напомним, что что площадку для дрессировки собак установили и на бульваре в микрорайоне Щербинки-1 (от дома №186 по проспекту Гагарина до дома №5 по улице Ларина) в рамках ФКГС.

Напомним также, что в 2021 году в шести районах Нижнего Новгорода будет установлено семь площадок для выгула и дрессировки собак.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жильё и городская среда", высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов. "Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – заявил Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Животные Приокский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph