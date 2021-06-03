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Общество

Почти 500 тысяч рублей заплатит нижегородская фирма за свалку опасных отходов в Сормове

30 июля 2021 11:28  [86] Общество

Более 500 тысяч рублей заплатит нижегородская фирма за свалку опасных отходов на улице Коновалова, 15 в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает Росприроднадзор.

Ведомство через суд обязало ООО "Яблоко" возместить вред, причиненный почве, в результате несанкционированного размещения отходов в черте города. Компания захламила участок земли, сваливая на него строительные отходы IV класса опасности. Площадь загрязнения составила 92,5 кв.м.

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с ООО "Яблоко" вреда, причиненного окружающей среде (почве), в размере более 190 тысяч рублей.

Участок, куда компания сваливала мусор, был у нее в аренде. Однако, своими действиями они нарушил требования ФЗ "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления", а также Земельного кодекса РФ, не обеспечив содержание земельного участка в надлежащем санитарном состоянии, не организовало работу по сохранению почв, защите земель от загрязнения, а допустило захламление отходами производства и потребления.

ООО "Яблоко" было привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, Росприроднадзор произвели расчет о вреде почвам, который составил 191 668 рублей. Возместить его в добровольном порядке ООО "Яблоко" отказалось. В результате чего материалы по данному делу были направлены для рассмотрения в суд.

В суде представитель компании заявил, что территория, где была свалка, очищена и убрана, что якобы снимает с ним все обязанности по возмещению причиненного ущерба. Повторный осмотр территории показал, что земельный участок после работ по его, так называемой, очистке частично засыпан песком, местами перемешанным с остатками бетона, кирпича и полимерного материала.

Подобные доводы суд отклонил, тем самым поддержав позицию Росприроднадзора. В итоге суд постановил - взыскать с ООО "Яблоко" сумму ущерба в доход муниципального бюджета Нижнего Новгорода.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Теги:
Свалки Суд Экология
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