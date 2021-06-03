Еще три новых города-побратима появятся у Нижнего Новгорода в преддверии 800-летия

Еще три новых города-побратима появятся у Нижнего Новгорода в преддверии празднования 800-летия, сообщает "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент общественных отношений администрации города.
Побратимские отношения могут быть установлены с городами: Баня-Лука (республика Сербская, Босния и Герцеговина), Бухара (Узбекистан) и Сан-Хосе (Коста-Рика). Кроме того, рассматривалась возможность установления побратимских отношений между Нижним Новгородом и одним из городов Франции.
Напомним, что в торжествах по случаю 800-летия Нижнего Новгорода планируют принять участие чрезвычайный и полномочный посол Коста-Рики в России Лиллиам Родригес Хименес и мэр города Сан-Хосе Джонни Арайя Монге.
Напомним, что на сегодня у Нижнего Новгорода 17 городов-побратимов:
Эссен (ФРГ) - 1991;
Филадельфия (США) - 1992;
Линц (Австрия) - 1993;
Цзинань (КНР) - 1994;
Тампере (Финляндия) - 1995;
Харьков (Украина) - 2001;
Матансас (Куба) - 2004;
Сувон (Республика Корея) - 2005;
Нови Сад (Сербия) - 2006;
Минск (Белоруссия) – 2007;
Сант Бой де Льобрегат (Испания) – 2009;
Сухум (Абхазия) – 2011;
Дьёр (Венгрия) – 2013;
Бельцы (Молдова) – 2016;
Добрич (Болгария) – 2017;
Ираклион (Греция) – 2018,
Хэфэй (Китай) – 2019.
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