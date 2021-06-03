Еще три новых города-побратима появятся у Нижнего Новгорода в преддверии 800-летия Общество

Еще три новых города-побратима появятся у Нижнего Новгорода в преддверии празднования 800-летия, сообщает "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент общественных отношений администрации города.

Побратимские отношения могут быть установлены с городами: Баня-Лука (республика Сербская, Босния и Герцеговина), Бухара (Узбекистан) и Сан-Хосе (Коста-Рика). Кроме того, рассматривалась возможность установления побратимских отношений между Нижним Новгородом и одним из городов Франции.

Напомним, что в торжествах по случаю 800-летия Нижнего Новгорода планируют принять участие чрезвычайный и полномочный посол Коста-Рики в России Лиллиам Родригес Хименес и мэр города Сан-Хосе Джонни Арайя Монге.

Напомним, что на сегодня у Нижнего Новгорода 17 городов-побратимов:

Эссен (ФРГ) - 1991;

Филадельфия (США) - 1992;

Линц (Австрия) - 1993;

Цзинань (КНР) - 1994;

Тампере (Финляндия) - 1995;

Харьков (Украина) - 2001;

Матансас (Куба) - 2004;

Сувон (Республика Корея) - 2005;

Нови Сад (Сербия) - 2006;

Минск (Белоруссия) – 2007;

Сант Бой де Льобрегат (Испания) – 2009;

Сухум (Абхазия) – 2011;

Дьёр (Венгрия) – 2013;

Бельцы (Молдова) – 2016;

Добрич (Болгария) – 2017;

Ираклион (Греция) – 2018,

Хэфэй (Китай) – 2019.