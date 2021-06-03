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Общество

Движение транспорта приостановят на три дня на улице Полярной в Нижнем Новгороде

30 июля 2021 17:50  [80] Общество

Движение транспорта приостановят на три дня на улице Полярной в Нижнем Новгороде, сообщает городской департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения движения вводятся на улице с 23:00 2 августа по 06:00 5 августа между домами № 45 и № 49 из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.

Из-за ремонтных работ изменится и движение общественного транспорта. Автобусные маршруты А-63, Т-31, Т-93 проследуют по проспекту Гагарина, улице 40 лет Октября, Шатковской улице в оба направления. На указанных маршрутах планируется ввести остановки "Администрация Приокского района", "Улица Глазунова", "Музей Шаляпина" в обоих направлениях. Остановки "Улица Горная", "Улица Ленская" в обоих направлениях будут временно исключены.

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Теги:
движение Ремонтные работы Транспорт
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