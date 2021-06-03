Общежитие ПИМУ загорелось в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Общежитие Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) загорелось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу: ул. Медицинская, 5, поступило в 17:23. В этом здании находится общежитие ПИМУ №3.

Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу пожара №3.

Проводится эвакуация людей.