Общежитие ПИМУ загорелось в Нижнем Новгороде

Общежитие Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) загорелось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу: ул. Медицинская, 5, поступило в 17:23. В этом здании находится общежитие ПИМУ №3.
Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу пожара №3.
Проводится эвакуация людей.
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