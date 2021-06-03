Один из символов Нижнего Новгорода – Чкаловская лестница – открыта после реконструкции Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Один из символов Нижнего Новгорода – Чкаловская лестница – открыта после двухлетней реконструкции 1 августа, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В день открытия Чкаловская лестница стала сценой, на которой в рамках открытия выступил Симфонический оркестр Мариинского театра, а музыку сопровождало аудиовизуальное шоу. Представление было посвящено нижегородцам, культурном коде региона и его наследии.

(фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru)

Открывая мероприятия Сергей Кириенко, напомнил, что лестницу начинали строить в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, Сергей Кириенко отметил, что "уже тогда наши земляки думали о том, как будет выглядеть город, когда закончится войны и мы победим". "Чкаловская лестница все эти годы была не просто символом и визитной карточкой Горького и Нижнего Новгорода, для большинства нижегородцев она связана с глубокими личными переживаниями, воспоминаниями: первые свидания, прогулки с детьми", - подчеркнул первый замруководителя администрации Президента РФ, добавив, что Чкаловская лестница – это символ гордости города.

По словам Глеба Никитина, Чкаловская лестница - это и символ, и знак, потому что у каждого жителя Нижнего Новгорода связано с ней много личного. Он также подчеркнул. что город достоин того, чтобы здесь появились появлялись красивейшие достопримечательности. "Мы сейчас все для этого делаем - чтобы создавались новые и возрождались старые", - отметил губернатор Нижегородской области.

(фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru)

Юрий Шалабаев выразил уверенность, что Чкаловская лестница вновь станет местом притяжения для горожан и гостей Нижнего Новгорода.

В заключении торжественной части Глеб Никитин выразил слова благодарности проектировщикам и строителям, тем, кто работал на объекте за качественную, сделанную с сжатые сроки, работу

Стоит отметить, что откроется лестница для посещений 4 августа. В настоящее время там ведется демонах сценических конструкций.

В ходе реконструкции заменили все разрушенные ступени, сохранив два исторических пролета. Также отремонтировали кирпичную кладку наружной и внутренней стен, заменили железобетонные конструкции, усилили подпорные стены, установили ливневые и водосборные колодцы системы водоотведения.