Нижегородскую школу №171 капитально отремонтировали Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школу №171 в Автозаводском районе капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, образовательное учреждение готово к приему учеников в новом учебном году.

"В ходе капитального ремонта был отремонтирован фасад, кровля, внутренние коммуникации, система теплоснабжения. На первом этаже оборудовали медицинский кабинет по рекомендации Роспотребнадзора, пищеблок и столовую. В классах появилась уникальная для каждого цветовая гамма, внутри кабинетов установили новые окна и двери, а также заменили освещение на более яркое", - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе инспекции проведенного ремонта.

"Особой гордостью школы стал спортивный зал со специальным покрытием и беговые дорожки на территории школы, заниматься на которых теперь можно и в темное время суток – вокруг установили новые опоры освещения. Для безопасности также оборудовали новую систему видеонаблюдения", - добавил он.

По словам главы города, эту школу ни разу капитально не ремонтировали, только косметически обновляли внутренние помещения.

Директор школы Игорь Петти отметил, что во время ремонта учащиеся посещали занятия в трех соседних школах.

"Наших учеников приняли три школы - № 5, № 125 и № 190. Образовательный процесс был организован максимально удобно для всех школьников. Несмотря на это, дети всегда говорили, как им хочется поскорее вернуться в родную школу, и особенно нашим футболистам, которые после ремонта получили отдельный подарок в виде нового спортивного зала и беговых дорожек", - сказал он.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России»" Глеб Никитин, регион один из первых в стране внедрил программу капитального ремонта школ и детских садов. За период 2019-2020 годов был выполнен комплексный капитальный ремонт в 10 школах и капитальный ремонт по отдельным видам работ в 147 школах и в 156 детских садах. На эти цели было выделено более 1,8 млрд рублей из бюджета региона. В 2021 году запланирован комплексный капремонт – в 8 школах и капремонт по отдельным видам работ в 58 школах и в 76 детских садах.

Глава региона подчеркнул, что область уже направила информацию в Министерство просвещения России по потребности школ Нижегородской области в проведении капитального ремонта зданий.

(спортивный зал, фото: администрация Нижнего Новгорода)