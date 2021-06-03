Сергей Кириенко проинспектировал подготовку к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Менее, чем через три недели - 21 августа - Нижний Новгород будет отмечать свое 800-летие.Праздник сопряжен как со стартом кардинальных преобразований в самом городе, так и с новыми инвестициями в область. Об этом заявил председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, который в ходе рабочей поездки оценил ход подготовки к юбилею областного центра, сообщает Газета.ru.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ подчеркнул, что с одной стороны, 800-летие – это дань памяти предков, которые создали этот удивительный город и внесли уникальный вклад в историю нашей страны. С другой стороны, то, что создается сегодня, в канун 800-летия, меняет инфраструктуру Нижнего Новгорода. Он напомнил, что на подготовку к юбилею в общей сложности выделяется более 32 млрд рублей.

"При этом 12,3 млрд выделяется федеральным бюджетом – это подчеркивает авторитет и значение Нижнего Новгорода для нашей страны, уважение, с которым федеральное правительство относится к городу и его жителям. Не помню других примеров за последнее время, чтобы настолько значимая сумма выделялась из бюджета на поддержку и развитие городской инфраструктуры и подготовки к празднованию", — уточнил Кириенко.

Вместе с Кириенко в объезде крупнейших объектов благоустройства Нижнего Новгорода также участвовали полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Празднование 800-летия повышает известность и туристическую привлекательность Нижнего Новгорода, но для меня принципиально важно, что юбилей прежде всего для нижегородцев, — рассказал Кириенко. — На объезде мы осматривали объекты, которые должны быть завершены к 800-летию, но половина всех наших обсуждений или даже больше была не про то, что должно быть сделано за эти оставшееся время, а о том, что будет делаться потом. С празднованием 800-летия города ничего не должно останавливаться. У нас сегодня появился целый ряд новых идей и проектов".

Регион уже подготовил масштабные заявки на получение инфраструктурных кредитов, которые позволят продолжить строительство метро, построить дублёры основных транспортных артерий, расселить ветхий фонд и так далее. Всё это продолжит огромную работу, начатую во время подготовки к 800-летию.

Мощный импульс, который получит для своего развития Нижний Новгород, повлечёт за собой развитие региона в целом. По сути, благодаря 800-летию города новое финансирование получила и вся область. Ну, а в самом областном центре перед юбилеем инфраструктура качественно меняется. Например, город избавляется от заборов: открылась сквозная многокилометровая набережная, абсолютно открытым впервые стало пространство Стрелки (территория у слияния Волги и Оки оставалась в течение 80 лет неухоженной и закрытой).

А 1 августа, после реставрации была торжественно открыта Чкаловская лестница — монументальный объект в историческом центре Нижнего Новгорода, соединяющий Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные. Сооружение было заложено в честь победы в Сталинградской битве.

В рамках проведения празднования юбилея ведётся и преобразование территории Нижегородского кремля (здесь по старым чертежам заново выстраивают утраченные объекты) и Нижегородской ярмарки – одного из главных исторических символов города, крупнейшей ярмарки Российской империи, центра притяжения общественной и деловой жизни. В настоящее время на объекте ведется комплексное обновление инфраструктуры, уже проведен капитальный ремонт павильона №1 и завершено строительство нового павильона №2. Масштабнейшая реконструкция парка "Швейцария" завершена на уже на 90%.

"Получается прекрасный парк, главное сейчас – работать над его наполнением жизнью", - отметил Сергей Кириенко.

Он также предложил проводить на исторических территориях города экскурсии для школьников, в ходе которых свои личные истории рассказывали бы местные жители. "Помню, как при восстановлении Церкви Трёх Святителей мы вывозили отсюда мусор, проводили субботники. Уверен, что у многих людей с этими местами связаны истории, которые могли бы быть интересны школьникам", – добавил председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Но работа ведется не только на известных всей стране объектах, говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В каждом районе областного центра есть свои территории, которые благоустраиваются, возрождаются или создаются заново к 800-летию. Жители сами выбирали, какие общественные пространства нужно привести в порядок. Так, 35 общественных пространств благоустраиваются и реконструируются в районах города.

А мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что в городе проходят тектонические изменения и уже визуально можно наблюдать, как он меняется к лучшему.

"Благодаря юбилею в Нижний Новгород удалось привлечь рекордный за все время объем финансирования из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников. Лишь незначительная часть этого финансирования направлена непосредственно на проведение праздничных мероприятий. Основные ресурсы идут на системные инфраструктурные образования, такие как модернизация уличного освещения, реставрация объектов культурного наследия, благоустройство общественных пространств и приведение в порядок более тысячи простых многоквартирных и индивидуальных жилых домов", — рассказал Шалабаев.