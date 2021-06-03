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Общество

Минтранс региона пока не проработал маршрут к Ново-Автозаводскому кладбищу Нижнего Новгорода

04 августа 2021 17:33  [31] Общество

Министерство транспорта Нижегородской области пока не проработало маршрут к Ново-Автозаводскому кладбищу Нижнего Новгорода, несмотря на его социальную востребованность, сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Пока же минтранс принимает жалобы и обращения из-за отсутствия прямого маршрута автобуса к Ново-Автозаводскому кладбищу. Любой нижегородец может направить свою жалобу или обращение по данному вопросу, которые будут рассмотрены в установленном законом порядке, добавили в ведомстве.

Ближайшая остановка находится от кладбища на расстоянии около 2 км. Добраться до кладбища можно на автобусах А-31 "Пос. Парижской коммуны – пос. Нагулино", №232 "ДК Автозавода – 2-й микрорайон", либо на коммерческих маршрутах Т-301 " Ул. Пермякова – пос. Гавриловка", Т-75 "Ул. Дружаева – Нагулино".

Напомним, что ранее от остановки "Гнилицы" в выходные и праздничные дни курсировал автобус, который впоследствии был отменен.

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Теги:
Кладбище Транспорт
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