Минтранс региона пока не проработал маршрут к Ново-Автозаводскому кладбищу Нижнего Новгорода Общество

Министерство транспорта Нижегородской области пока не проработало маршрут к Ново-Автозаводскому кладбищу Нижнего Новгорода, несмотря на его социальную востребованность, сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Пока же минтранс принимает жалобы и обращения из-за отсутствия прямого маршрута автобуса к Ново-Автозаводскому кладбищу. Любой нижегородец может направить свою жалобу или обращение по данному вопросу, которые будут рассмотрены в установленном законом порядке, добавили в ведомстве.

Ближайшая остановка находится от кладбища на расстоянии около 2 км. Добраться до кладбища можно на автобусах А-31 "Пос. Парижской коммуны – пос. Нагулино", №232 "ДК Автозавода – 2-й микрорайон", либо на коммерческих маршрутах Т-301 " Ул. Пермякова – пос. Гавриловка", Т-75 "Ул. Дружаева – Нагулино".

Напомним, что ранее от остановки "Гнилицы" в выходные и праздничные дни курсировал автобус, который впоследствии был отменен.