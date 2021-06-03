Несанкционированную свалку ликвидировали в Канавинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный оператор ликвидировал несанкционированную свалку объемом около 500 кубометров в Канавинском районе Нижнего Новгорода, которая образовалась у контейнерной площадки у д. 54 по улице Николая Пахомова. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Сообщение с жалобой о данной свалке зафиксировала система мониторинга социальных сетей "Инцидент-менеджмент" нижегородского Центра управления регионом (ЦУР) в июне 2021 года. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области проверяли состояние контейнерной площадки на ул. Пахомова.

На контейнерной площадке и за её пределами были обнаружены твёрдо-коммунальные и строительные отходы. А вот контейнеры оказались чистыми, и нарушения вывоза графика мусора не наблюдалось. В правительстве пояснили, что региональный оператор отвечает за ТКО. Содержать контейнерную площадку и прилежащую территорию обязан собственник земельного участка – в данном случае районная администрация.

"Процедура ликвидации несанкционированных свалок регламентирована действующим законодательством. После фиксации свалки региональный оператор письменно уведомляет собственника земельного участка, на чьей территории расположена свалка, о необходимости ее устранения в срок до одного месяца. По истечении этого периода, если собственник участка не выполнил уведомления, региональный оператор своими силами ликвидирует свалку. При этом регоператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов с собственника участка», - рассказала главный специалист отдела контроля качества ООО "Нижэкология-НН" Наталья Залетова.

По данным регионального оператора, в марте этого года на ул. Пахомова уже была ликвидирована также несанкционированная свалка. Всего, по официальным данным, в 2021 году в Канавинском районе было ликвидировано свыше 30 подобных свалок.

Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами регламентирует 89 Федеральный закон, согласно которому органы местного самоуправления (районная администрация) как собственник земельного участка в частном секторе, где расположена контейнерная площадка, и управляющая компания как подрядчик собственников в МКД отвечают за выбор и согласование мест расположения контейнерных площадок с жителями и надзорными органами, организацию обустройства контейнерных площадок в соответствии с санитарными правилами и требованиями, установленными действующим законодательством. В том числе они отвечают за обеспечение площадок всеми необходимыми емкостями для сбора ТКО (контейнерами, бункерами и т.п.), за содержание самой контейнерной площадки в надлежащем виде, контейнеров – в пригодном для эксплуатации состоянии и за состояние территории вокруг контейнерной площадки. В то же время региональный оператор отвечает за вывоз ТКО с контейнерной площадки в соответствии с согласованным с органами местного самоуправления графиком вывоза, подбор выпавших из контейнера отходов с места погрузки (не с контейнерной площадки), транспортирование ТКО на утвержденный территориальной схемой обращения с отходами полигон для последующей сортировки, обезвреживания и утилизации.

"Благодаря новым механизмам обращения граждан отрабатывать жалобы нижегородцев получается намного быстрее. Часто к решению проблем мы подключаем и другие ведомства. Центр управления регионом уже успел стать хорошим подспорьем в исполнении национального проекта "Экология", в том числе в части обнаружения и ликвидации несанкционированных свалок. В данной ситуации за территорию вокруг площадки отвечает муниципалитет. По распоряжению министра экологии Нижегородской области Дениса Егорова, с весны этого года контроль за исполнением ответственных лиц за уборку контейнерных площадок и контейнеров был усилен. В связи с этим с начала лета муниципалитеты еженедельно отчитываются за проведенную уборку. На площадках должно быть чисто. К сожалению, случается такое, что небольшой навал превращается в несанкционированную свалку, и тогда ее по закону обязаны ликвидировать", - рассказала начальник отдела организации государственного экологического надзора министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Марина Пунина.

Мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок было предусмотрено в плане Минэкологии региона. Такие планы разрабатывают все органы исполнительной государственной власти, каждое ведомство в своей сфере. Изначально по обращениям жителей формируется ТОП проблемных вопросов, выявляются первопричины, прорабатывается комплекс мероприятий по их устранению. В данном случае Минэкологии региона прорабатывает вопрос взаимодействия ОМСУ с жителями, чтобы подобные вопросы решались оперативнее и проблем больше не возникало. Сейчас готовится новая платформа, где жители смогут общаться с ОМСУ по вопросу уборок напрямую, при этом районные администрации будут еженедельно отчитываться в Минэкологии о результатах.