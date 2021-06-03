Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 августа 2021 10:18  [35] Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 5 августа
04 августа 2021 19:20  [388] "Борщевой набор" стал доступнее: в регионах работают меры по снижению цен
04 августа 2021 18:40  [399] Несанкционированную свалку ликвидировали в Канавинском районе Нижнего Новгорода
04 августа 2021 18:24  [387] Более 240 населенных пунктов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья"
04 августа 2021 18:04  [409] Сквер на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства
04 августа 2021 17:44  [374] Пилотная программа "Дорога в жизнь" стартовала в Нижегородской области
04 августа 2021 17:33  [466] Минтранс региона пока не проработал маршрут к Ново-Автозаводскому кладбищу Нижнего Новгорода
04 августа 2021 17:18  [401] "Нужно идти в ногу со временем и создавать площадки для любителей современных видов спорта", - Евгений Люлин
04 августа 2021 17:09  [359] Более 25 контейнерных площадок обустроят в частном секторе Автозаводского района до конца августа
04 августа 2021 16:56  [400] "Единая Россия" передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте
Общество

Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 5 августа

05 августа 2021 10:18  [35] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 5 августа 2021 года. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения города.

Согласно информации, часть из них - неисправны, часть - не работают из-за отключения электропитания.

Речь идет о светофорах на пересечении следующих улиц:

- ул. Варварская - ул. Алексеевская (неисправен); 
- ул. Варварская – ул. Академика Блохиной (неисправен, оборван кабель); 
- Сормовское шоссе – ул. Народная (неисправен, не переключается); 
- ул. Глеба Успенского – ул. Композиторская (неисправен); 

- Московское шоссе – ул. Актюбинская (отключение электропитания с 8:00 до 17:00); 
- ул. Федосенко – ул. Коновалова (отключение электропитания с 9:00 до 17:00); 
- ул. Нахимова – ул. Глеба Успенского (отключение электропитания с 10:00 до 14:00); 
- ул. Б. Печерская -  ул. Сеченова (отключение электропитания с 12:00 до 17:00); 
- ул. Комарова около дома №2В (отключение электропитания с 15:00 до 19:00).

Водителям необходимо быть внимательнее на данных участках.

О неисправной работе светофоров можно сообщить по телефону 428-82-58 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph