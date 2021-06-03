Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 5 августа 2021 года. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения города.
Согласно информации, часть из них - неисправны, часть - не работают из-за отключения электропитания.
Речь идет о светофорах на пересечении следующих улиц:
- ул. Варварская - ул. Алексеевская (неисправен);
- ул. Варварская – ул. Академика Блохиной (неисправен, оборван кабель);
- Сормовское шоссе – ул. Народная (неисправен, не переключается);
- ул. Глеба Успенского – ул. Композиторская (неисправен);
- Московское шоссе – ул. Актюбинская (отключение электропитания с 8:00 до 17:00);
- ул. Федосенко – ул. Коновалова (отключение электропитания с 9:00 до 17:00);
- ул. Нахимова – ул. Глеба Успенского (отключение электропитания с 10:00 до 14:00);
- ул. Б. Печерская - ул. Сеченова (отключение электропитания с 12:00 до 17:00);
- ул. Комарова около дома №2В (отключение электропитания с 15:00 до 19:00).
Водителям необходимо быть внимательнее на данных участках.
О неисправной работе светофоров можно сообщить по телефону 428-82-58 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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