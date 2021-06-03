Новые вакансии открыты в Нижегородском водоканале Бизнес

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые вакансии открываются в Нижегородском водоканале в августе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, речь идет как о рабочих, так и о инженерно-технических специальностях.

При этом наибольший спрос на предприятии сейчас на рабочие специальности. В частности, требуются слесари аварийно-восстановительных работ, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, водители, мастера, машинисты насосных установок, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.

"Нижегородский водоканал является одним из самых крупных работодателей в регионе, перед предприятием ставятся новые сложные и амбициозные задачи, кроме того, должна быть обеспечена бесперебойная работа всех производственных участков и отделов. Поэтому наша задача привлечь на предприятие как высококвалифицированные кадры, так и молодых сотрудников, не имеющих пока большого опыта", - отметила начальник отдела подбора, оценки и развития персонала компании Наталья Павловская.

По ее словам, список вакансий постоянно расширяется в связи с тем, что производство постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, развиваются территории.

Так для студентов и выпускников высших и средних учебных заведений предусмотрена программа стажировок в компании с последующим переходом на постоянную работу по профилю обучения. Кроме того, в водоканале отработана система наставничества - передача опыта от более опытных сотрудников.

"Молодые специалисты, приходя к нам без опыта и знаний, но с желанием учиться и развиваться, при поддержке наставников становятся высококвалифицированными специалистами. Подтверждением тому является их карьерный рост, а также победы в профессиональных конкурсах мастерства, в том числе областных. Также за счет предприятия сотрудник может проходить обучение в рамках своей специальности в учебных заведениях, участвовать в профессиональных семинарах, тренингах", - рассказала Наталья Павловская.

Отдельным плюсом при трудоустройстве на Нижегородский водоканал являются расширенный социальный пакет, добровольное медицинское страхование, служебный транспорт, льготное питание в столовой, корпоративная сотовая связь, организация отдыха для детей сотрудников, возможность профессионального развития и карьерного роста. Кроме того, участки водоканала находятся в разных районах города, что позволяет соискателю выбрать удобное для него подразделение, а также удобный график работы.

Полный список вакансий с требованиями можно получить на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе "Вакансии". А также по телефону кадровой службы Нижегородского водоканала 246-99-24.