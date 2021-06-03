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Культура и отдых

Посетить концерт Элджея смогут только совершеннолетние нижегородцы

06 августа 2021 19:00  [108] Культура и отдых

Фото: Instagram Элджея

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Посетить концерт Элджея смогут только совершеннолетние нижегородцы

Посетить концерт Элджея в рамках фестиваля музыки и фейерверков "Столица закатов" 7 августа смогут только совершеннолетние нижегородцы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Возрастное ограничение для посетителей концерта изменено на 18+.

Допуск на концерт будет осуществляться по оригиналам документов, удостоверяющим личность. Дети до 18 лет не смогут пройти даже в присутствии родителей.

Программа седьмого дня фестиваля "Столица закатов":

19:00 — Black Ties

20:00 — TONYSTARR 

21:20 — Элджей

По завершении выступления Элджея - фейерверк от пиротехнической компании "Веселый праздник".

Напомним, вход на фестиваль "Столица закатов" осуществляется по специальным подтверждениям в виде "Мультипасса 800" или специальным браслетам, действующим только на мероприятии.

Оформить "Мультипасс 800" можно двумя способами: в режиме онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и в формате офлайн в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".

Пункты выдачи специальных подтверждений (браслетов) вблизи площадки будут работать с 12:00 до 23:00.

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Теги:
Концерты Музыка
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