Посетить концерт Элджея смогут только совершеннолетние нижегородцы Культура и отдых

Фото: Instagram Элджея

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Посетить концерт Элджея смогут только совершеннолетние нижегородцы



Посетить концерт Элджея в рамках фестиваля музыки и фейерверков "Столица закатов" 7 августа смогут только совершеннолетние нижегородцы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.



Возрастное ограничение для посетителей концерта изменено на 18+.



Допуск на концерт будет осуществляться по оригиналам документов, удостоверяющим личность. Дети до 18 лет не смогут пройти даже в присутствии родителей.



Программа седьмого дня фестиваля "Столица закатов":



19:00 — Black Ties



20:00 — TONYSTARR



21:20 — Элджей



По завершении выступления Элджея - фейерверк от пиротехнической компании "Веселый праздник".



Напомним, вход на фестиваль "Столица закатов" осуществляется по специальным подтверждениям в виде "Мультипасса 800" или специальным браслетам, действующим только на мероприятии.



Оформить "Мультипасс 800" можно двумя способами: в режиме онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и в формате офлайн в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".



Пункты выдачи специальных подтверждений (браслетов) вблизи площадки будут работать с 12:00 до 23:00.



