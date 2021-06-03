"Работников нижегородской строительной отрасли всегда отличали высочайший профессионализм, талант и трудолюбие", - Олег Лавричев Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днём строителя.

"Уважаемые нижегородцы, представители и ветераны строительной отрасли! Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем строителя!" - написал он.

Председатель Гордумы отметил, что именно строители оставляют на земле самый заметный след, некоторые из которых сохраняются веками. А строительный комплекс - один из фундаментов экономики, залог динамичного развития и процветания любой территории и благополучия ее жителей.

"Работников нижегородской строительной отрасли всегда отличали высочайший профессионализм, талант и трудолюбие. Современное поколение нижегородских строителей, продолжая славные традиции своих предшественников, внедряя современные технологии, смелые конструкторские и архитектурные решения, вносит свой вклад в формировании нового облика Нижнего Новгорода, делая его удобным, комфортным и безопасным для нижегородцев", - говорится в поздравлении.

"Вашими руками реализуются приоритетные национальные проекты. Благодаря вам в год 800-летия в Нижнем Новгороде строятся новые объекты, благоустраиваются и преображаются общественные пространства, получают новую жизнь исторические памятники и объекты культурного наследия.

Искренне благодарю вас за ваш благородный и созидательный труд! Желаю вам дальнейших профессиональных успехов и новых достижений! Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!" - добавил председатель городской Думы Нижнего Новгорода.