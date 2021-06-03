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Общество

"Строители делают нашу жизнь, наш Нижний Новгород комфортнее", - Юрий Шалабаев

08 августа 2021 10:14  [43] Общество

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил строителей города с профессиональным праздником.

"Сложно перечислить всех, кто так или иначе связан со строительной отраслью и считает этот праздник своим. Каменщики и архитекторы, преподаватели и студенты профильных вузов, отделочники, проектировщики и производители строительных материалов,… Все вы делаете нашу жизнь, наш Нижний Новгород комфортнее: новые жилые микрорайоны, детские сады и школы, здания уникальной архитектуры, отреставрированные объекты культурного наследия, капитально отремонтированные жилые дома", - сказал он.

"В этот праздничный день примите слова благодарности и искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия, передовых инженерных разработок, современных конструкторских решений новых смелых идей и их воплощения в жизнь!", - добавил он.

Юрий Шалабаев отметил, что признанием важности труда строителей является ежегодно вручаемая премия Нижнего Новгорода в номинации "Архитектура и дизайн".

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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