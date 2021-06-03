"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2021 15:50  [16] Нижегородский транспорт в день 800-летия будет ходить до трех часов ночи
10 августа 2021 15:29  [73] Комплексное благоустройство Юбилейного бульвара в Нижнем Новгороде близится к завершению
10 августа 2021 15:13  [82] Более 800 школьников побывали на экскурсиях в рамках программы "Посмотри на Нижний 800"
10 августа 2021 14:53  [131] Нижегородский водоканал оштрафовали за нарушение правил водопользования
10 августа 2021 14:35  [143] Федеральный штаб общественной поддержки "Единой России" начал работу
10 августа 2021 14:14  [254] Аквапарк "Океанис" на проспекте Гагарина готовится к открытию
10 августа 2021 12:41  [212] Число новорожденных в Нижегородской области увеличилось на 2,5% в июле
10 августа 2021 12:27  [183] Сквер Листьева благоустраивается в исторической части Арзамаса
10 августа 2021 11:55  [222] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 10 августа COVID-19
10 августа 2021 11:39  [293] Сквер на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде будет доделывать новый подрядчик осенью
Общество

Более 800 школьников побывали на экскурсиях в рамках программы "Посмотри на Нижний 800"

10 августа 2021 15:13  [82] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 800 школьников из Нижегородской области побывали на экскурсиях в рамках программы "Посмотри на Нижний 800". Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, участниками экскурсий стали ребята в возрасте от 12 до 16 лет, которые проявили себя в образовательном процессе, спорте и творчестве. Кроме того, на экскурсиях побывали дети из малообеспеченных семей.

"Всего для ребят разработано пять маршрутов по различным сферам интересов: "Спортивный Нижний", "Научный Нижний", "Промышленный Нижний", "Судоходный Нижний" и "Доблестный Нижний". Школьники посетили обзорные экскурсии по городу, поплавали на теплоходе, побывали на стадионе "Нижний Новгород", в планетарии, музее речного флота, музее истории электротранса, Техническом музее, в Усадьбе Рукавишникова, прокатились по канатной дороге", - сказал директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин, отметив, что главная цель проекта в том, чтобы погрузить ребят в атмосферу предстоящего праздника и впечатлений от грандиозных изменений к юбилею города.

На экскурсию в парке Победы туристического трека "Доблестный Нижний" к школьникам присоединился глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он попробовал себя в роли экскурсовода и рассказал детям знаменитые городские легенды, а также пригласил их посетить город в день празднования его 800-летнего юбилея.

"Сейчас Нижний Новгород активно готовится к предстоящему празднику, и ряд общественных пространств ещё не доступен для посещения, но я надеюсь, что город оставил о себе хорошее впечатление, и вы захотите сюда вернуться", - отметил Юрий Шалабаев. После насыщенного дня, проведённого на экскурсиях, школьники поделились своими впечатлениями.

"Я живу на Бору и бываю в Нижнем часто, но с каждым днём он меняется всё больше и больше, поэтому благодаря экскурсиям я открыл его заново. Очень понравился вид города с Волги, когда мы катались на теплоходе, отлично прогулялись по Большой Покровской, посмотрели военную технику в парке Победы, а экскурсоводы и мэр города рассказали нам о редких легендах, связанных с Нижним Новгородом", - рассказал ученик школы № 6 г.о.г. Бор Максим Волченко.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph