Более 800 школьников побывали на экскурсиях в рамках программы "Посмотри на Нижний 800" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 800 школьников из Нижегородской области побывали на экскурсиях в рамках программы "Посмотри на Нижний 800". Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, участниками экскурсий стали ребята в возрасте от 12 до 16 лет, которые проявили себя в образовательном процессе, спорте и творчестве. Кроме того, на экскурсиях побывали дети из малообеспеченных семей.

"Всего для ребят разработано пять маршрутов по различным сферам интересов: "Спортивный Нижний", "Научный Нижний", "Промышленный Нижний", "Судоходный Нижний" и "Доблестный Нижний". Школьники посетили обзорные экскурсии по городу, поплавали на теплоходе, побывали на стадионе "Нижний Новгород", в планетарии, музее речного флота, музее истории электротранса, Техническом музее, в Усадьбе Рукавишникова, прокатились по канатной дороге", - сказал директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин, отметив, что главная цель проекта в том, чтобы погрузить ребят в атмосферу предстоящего праздника и впечатлений от грандиозных изменений к юбилею города.

На экскурсию в парке Победы туристического трека "Доблестный Нижний" к школьникам присоединился глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он попробовал себя в роли экскурсовода и рассказал детям знаменитые городские легенды, а также пригласил их посетить город в день празднования его 800-летнего юбилея.

"Сейчас Нижний Новгород активно готовится к предстоящему празднику, и ряд общественных пространств ещё не доступен для посещения, но я надеюсь, что город оставил о себе хорошее впечатление, и вы захотите сюда вернуться", - отметил Юрий Шалабаев. После насыщенного дня, проведённого на экскурсиях, школьники поделились своими впечатлениями.

"Я живу на Бору и бываю в Нижнем часто, но с каждым днём он меняется всё больше и больше, поэтому благодаря экскурсиям я открыл его заново. Очень понравился вид города с Волги, когда мы катались на теплоходе, отлично прогулялись по Большой Покровской, посмотрели военную технику в парке Победы, а экскурсоводы и мэр города рассказали нам о редких легендах, связанных с Нижним Новгородом", - рассказал ученик школы № 6 г.о.г. Бор Максим Волченко.