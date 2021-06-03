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Общество

Автобусный маршрут до Новостригинского кладбища возобновят в Нижнем Новгороде

10 августа 2021 19:20  [117] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Автобусный маршрут "Улица Ореховская – Новостригинское кладбище" снова введут в Нижнем Новгороде после проведения открытого конкурса и определения перевозчика. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Отмечается, что соответствующие изменения уже внесены в приказ регионального Минтранса "Об установлении, изменении и отмене маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Нижегородской области".

Ранее нижегородцы были крайне недовольны отменой автобуса, который ходил до Новостригинского кладбища от остановки "Улица Рельсовая". Власти прислушались к жалобам и решили вернуть маршрут. Более того, были учтены пожелания пассажиров, просивших продлить его до улицы Ореховской. Протяженность пути следования составит 6,5 км.

Маршрут с номером Т-99 будет проходить от Ореховской до кладбища через остановки: "Посёлок Мостоотряда", "Посёлок Стригино", "Стригинский бор", "Улица Рельсовая", "Посёлок Гнилицы", "Улица Новополевая", "Улица Петрозаводская", "Сады".

Предполагается, что на маршруте будет работать автобус ПАЗ, добавили в правительстве.

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Теги:
Автозаводский район Кладбище Транспорт
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