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Пешеход погиб под колесами Infiniti в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло 10 августа в 22:20 на пр. Молодежный, 24А в Автозаводском районе.
24-летний водитель иномарки Infiniti G35 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП погиб 42-летний мужчина.
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