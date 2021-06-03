Пешеход погиб под колесами Infiniti в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пешеход погиб под колесами Infiniti в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 10 августа в 22:20 на пр. Молодежный, 24А в Автозаводском районе.

24-летний водитель иномарки Infiniti G35 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП погиб 42-летний мужчина.