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Общество

Число "черных ассенизаторов" сократилось после запуска станции в Автозаводском районе

11 августа 2021 12:30  [91] Общество

Фото: пресс-служба компании

Число "черных ассенизаторов" сократилось после запуска станции в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, в городе по итогам первого полугодия 2021 года вырос объем легально утилизированных канализационных стоков от частных домов. Нижегородская станция аэрации и станция приема в Автозаводском районе, которая начала работу в марте прошлого года, приняли около 26 миллионов литров стоков. Этот показатель в три раза больше объема стоков, принятых за аналогичный период 2019 года.

Почти 9,5 миллионов литров приняла станция в Автозаводском районе на улице Красных Партизан. Для того чтобы утилизировать канализационные стоки легально, а не сливать в водоемы, на рельеф или в ливневую канализацию города, за указанный период станцию посетили около 3 тысяч ассенизаторских машин.

Это в полтора раза больше показателей первого полугодия прошлого года, когда станция только открылась. Сейчас, после перерыва на профилактическое обслуживание, проводимое в июле-начале августа, она снова начала принимать стоки.

Нижегородскую станцию аэрации, которая до прошлого года была единственной официальной точкой приема стоков, за первое полугодие 2021 года посетило 2837 машин для слива 16,5 миллионов литров.

Новая станция расположена недалеко от частного сектора, откуда перевозчики и везут сточные воды. Для слива на станции оборудованы специальные "окна", сам процесс слива не занимает много времени. При этом станция блокирует неприятные запахи. Стоки разбавляются водой и отправляются в централизованную систему канализации, откуда попадают на Нижегородскую станцию аэрации для очистки.

Еще одним преимуществом для ассенизаторов является и то, что сливать сточные воды они могут как на станции аэрации, так и на новой автоматизированной станции по одному разрешению. Для этого им необходимо предоставить в Нижегородский водоканал данные машин и водителей, а также адреса, с которых собираются стоки. После этого выдается разрешение на слив сразу на две станции.

Напомним, в марте 2020 года была запущена станция в Автозаводском районе. Новая станция соответствует всем экологическим требованиям, она полностью автоматизирована, позволяет осуществлять идентификацию перевозчика (с помощью электронных карт доступа), вести учет количества и химических параметров сточных вод. Для защиты от вандалов и контроля работы станция оборудована системой видеонаблюдения. Сливать сточные воды на ней могут одновременно две машины, после чего стоки по коллектору идут на очистку на станцию аэрации.

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Теги:
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