Мальчик погиб от удара током у школы №84 в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мальчик погиб от удара током у школы №84 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, ведомством организована проверка законодательства о несовершеннолетних по факту гибели подростка.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительной версии установлено, что мальчик пытался заглянуть в спортзал и схватился за провод, идущий вдоль здания. От полученного удара током он скончался на месте происшествия.