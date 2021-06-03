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Мальчик погиб от удара током у школы №84 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, ведомством организована проверка законодательства о несовершеннолетних по факту гибели подростка.
Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
По предварительной версии установлено, что мальчик пытался заглянуть в спортзал и схватился за провод, идущий вдоль здания. От полученного удара током он скончался на месте происшествия.
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