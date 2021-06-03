Фестиваль современной академической музыки "Оpus 52" пройдет в Нижнем Новгороде 15 августа Культура и отдых

Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль современной академической музыки "Оpus 52" пройдет в Нижнем Новгороде 15 августа. Об этом сообщили в содружестве культурных инициатив "Рекорд".

Отмечается, что это единственный в России подобный фестиваль в формате open-air.

Площадкой для проведения мероприятий станет сцена "Столица закатов" (около Речного вокзала).

"Темой фестиваля стал взгляд современной музыки на историю: как на историю искусства, так и на историю города. Ведь современная музыка – про то, как мы живем в сегодняшнем дне: думая о сегодня и завтра, мы переосмысливаем вчера. И делаем это самыми современными способами. На сцене мы создаем условия для выступлений музыкантов с мультимедиа и электроникой – да-да, композиторы давно пишут музыку не только для классических инструментов, а используют для своих пьес самые современные технологии в области звука и видео. Грань между звучанием музыки композиторов наших дней и электронных музыкантов – экспериментаторов давно стерлась", - рассказали организаторы.

"Оpus 52" откроет импровизация нижегородских электронных музыкантов на песню Алексея Шмурака "Красиво". Она была написана для проекта "Арсенала" и прозвучала в финале онлайн–прогулки "Ночь светла" в Музейную ночь 2019 года.

Известно, что в фестивале примет участие правнук изобретателя первого в истории электронного инструмента - терменвокса - Петр Термен. Он исполнит партию на этом инструменте.

Также к участию приглашены экспериментальные электронные музыканты неакадемического формата из Франции и Германии.

Кроме того, как электронный музыкант и виджей вместе с исполнителями, которые специализируются на

барочной музыке выступит композитор Алексей Наджаров. А в исполнении Госьки Исфординг из Польши прозвучит программа, в которой звучание клавесина сочетается с электроникой и видео.

Музыкально-поэтический электронный проект Landscape Poetry от Crimson Butterfly и нижегородских поэтесс будет посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

Фестиваль начнется в 14:00 и продлится до позднего вечера.

Подробнее о правилах посещения можно узнать здесь.

Программа:

Производственное объединение №2

Ансамбль Intertext (Екатеринбург)

Barocco Electro Impro: Сергей Полтавский, Алексей Наджаров & friends (Москва)

Петр Термен (Москва)

Госька Исфординг (Польша)

Владимир Шаль (Франция)

МАСМ (Москва)

СОН (Швеция)

Landscape Poetry: Crimson Butterfly + нижегородские поэтессы

Кристоф Хеман (Германия)

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