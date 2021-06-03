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Экопарк с термальным бассейном планируется построить в Нижнем Новгороде

12 августа 2021 16:28  [90] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экопарк с термальным бассейном планируется построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект был рассмотрен на июльском заседании архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

В экопарке предусмотрено размещение скейт-парка, здания "Термы", уличного термального бассейна, спортивного бассейна, здания гостиницы с коворкинг-центром, зоны отдыха.

Согласно информации, он будет находиться недалеко от Вознесенского Печерского мужского монастыря.

В ходе заседания были одобрены высотные параметры представленной концепции. Архитектурное решение комплекса будет представлено на другом заседании.

Напомним, на Гребном канале также планируется строительство океанариума с научной лабораторией.

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Теги:
Архитектура Строительство
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