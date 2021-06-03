Экопарк с термальным бассейном планируется построить в Нижнем Новгороде

Экопарк с термальным бассейном планируется построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект был рассмотрен на июльском заседании архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
В экопарке предусмотрено размещение скейт-парка, здания "Термы", уличного термального бассейна, спортивного бассейна, здания гостиницы с коворкинг-центром, зоны отдыха.
Согласно информации, он будет находиться недалеко от Вознесенского Печерского мужского монастыря.
В ходе заседания были одобрены высотные параметры представленной концепции. Архитектурное решение комплекса будет представлено на другом заседании.
Напомним, на Гребном канале также планируется строительство океанариума с научной лабораторией.
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