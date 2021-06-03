Мэрия опубликовала план перекрытия улиц Нижнего Новгорода на время празднования 800-летия Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода, на улицах города будут введены транспортные ограничения. Об этом говорится в соответствующем постановлении администрации Нижнего Новгорода.

В частности, будут перекрыты территории, на которых расположатся развлекательные площадки.

На Автозаводе ограничения вводятся на круговом движении на площади И.И. Киселева, которую перекроют с 00:01 18 августа до 6:00 минут 23 августа.

В День города 21 августа здесь выступит L’One.

В Советском районе будут перекрыты два участка:

- местный проезд от улицы Адмирала Васюнина до улицы Богородского - с 00:01 13 августа до 23:59 минут 26 августа;

- Советская площадь - с 00:01 17 августа до 23:59 минут 24 августа.

21 августа здесь даст концерт Uma2rman.

В Ленинском районе будет ограничено движение транспорта по площади у кинотеатра "Россия" и Заречному бульвару - до дома №34. Перекрытие будет введено с 6:00 20 августа до 21:00 минут 22 августа.

Для жителей и гостей района 21 августа на площадке около "России" выступит Алексей Воробьёв.

В Московском районе также будут перекрыты два участка рядом с площадкой проведения праздничных мероприятий:

- площадь около Дворца спорта "Юность" и улица Ярошенко (на участке от дома №7 до дома №3) - с 6:00 19 августа до 22:00 минут 22 августа

- улица Ярошенко (на участке от дома №7 до улицы Героя Рябцева) - с 21:40 до 22:20 минут 21 августа.

В День города на площади перед "Юностью" выступит Сергей Мазаев с группой "Моральный кодекс".

В Сормове движение транспорта будет ограничено на участке дороги от бульвара Юбилейного до дома №31А и по прилегающим дорогам - с 6:00 19 августа до 21:00 минут 22 августа.

Здесь на стадионе "Труд" выступит Feduk.

В Приокском районе территорию рядом с праздничной площадкой перекроют дважды:

- на площади перед кинотеатром "Импульс" - с 8:00 минут 21 августа до 8:00 24 августа;

- на участке автомобильной дороги от проспекта Гагарина до улицы Маршала Жукова - с 8:00 21 августа до 8:00 24 августа.

21 августа здесь состоится концерт Александра Панайотова.

В Нижегородском районе будут введены самые масштабные ограничения для движения транспорта:

- на площади Минина и Пожарского (на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина) и по Георгиевскому съезду - с 00:01 16 августа до 6:00 26 августа;

- по площади Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до улицы Минина), по улице Ульянова (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), по улице Минина (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), по Верхне-Волжской набережной (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского) - с 00:01 17 августа до 6:00 24 августа;

- по площади Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до улицы Большой Покровской), по улице Пожарского, по Зеленскому съезду, по улице Варварской (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), по улице Алексеевской (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского) - с 21:00 20 августа до 6:00 22 августа.

Напомним, на площади около кремля в День города выступит Баста.

Отмечается, что объезд зоны проведения мероприятий будет организован по прилегающим улицам. При этом, ЦОДД поручено разработать проект организации дорожного движения на время введённых перекрытий.

Кроме того, согласно документу, МП "РЭД" рекомендовано организовать в период проведения праздничных мероприятий перемещение автомобилей, припаркованных в зоне ограничений.

Напомним, центральная сцена для гала-шоу разместится на Нижневолжской набережной. Там состоится грандиозное шоу и выступит группа "Любэ".