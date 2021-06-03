Правовая акция "Мой город" пройдет в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ведомства

Правовая акция "Мой город" пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщили в Центре правового консультирования граждан и юридических лиц

Согласно информации, с 16 по 21 августа 2021 года в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода учреждение организует для всех нижегородцев правовую акцию "Мой город".

Любой житель Нижнего Новгорода и Нижегородской области может обратиться в ведомство и записаться на очный прием или получить бесплатную правовую помощь по телефонам: 8 (831)- 430-84-43, 430-41-33, 430-90-39.

Также можно направить обращение на электронную почту: info@pravovsem52.ru или в аккаунты социальных сетей "ВКонтакте" и "Инстаграм".

СПРАВКА:

Центр правового консультирования граждан и юридических лиц работает с 8.00 до 22.00 (с понедельника по субботу), воскресенье – выходной.

Адрес: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40.