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Общество

"Бронзовый макет в Кремле стал собирательным образом Нижнего Новгорода начала XX века", - Глеб Никитин

18 августа 2021 09:21  [431] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Бронзовый макет в Кремле стал собирательным образом Нижнего Новгорода начала XX века", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя открытие макета "Исторический образ Нижнего Новгорода начала XX века" на территории Кремля 17 августа.

По его словам, проект был реализован при поддержке "Команды 800" в рамках подготовки к празднованию юбилея города.

!Макет стал собирательным образом города начала XX века с уникальным ландшафтом и памятниками архитектуры. На нем изображен Нижегородский кремль и 480 существующих и утраченных исторических зданий в пределах современных улиц Пискунова, Добролюбова, Ильинской и площади Маркина. Работа сделана великолепно! Получился исторически точный и важный городской объект к юбилею Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

"Хочу поблагодарить всех причастных: нижегородца Олега Вдовина, скульптора Марину Логунову, архитектора Евгения Шубина и консультанта, гида по Нижнему Новгороду Елену Черникову. Уверен, что этот проект станет важным наследием для будущих поколений нижегородцев", – резюмировал глава региона.

Напомним, что памятник представляет собой детальное изображение центра Нижнего Новгорода начала прошлого века. На монументе воссозданы объекты нижегородского Кремля, в том числе башни, особняки, церкви и храмы, а также река Волга с пароходами. Кроме того, на памятнике есть навигация по изображенным объектам.

Размер макета – 2,8 на 2,1 м. Над его созданием больше года работала тульский скульптор Марина Логунова, архитектором постамента выступил Евгений Шубин. Авторский коллектив консультировала член Нижегородской гильдии экскурсоводов Елена Черникова.

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Теги:
Глеб Никитин Кремль Памятники
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