Велобайк в Нижнем Новгороде увеличил время бесплатного проката до 60 минут Общество

Фото: сайт банка

ВТБ: Велобайк в Нижнем Новгороде увеличил время бесплатного проката до 60 минут. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, велопрокат "Велобайк" запустил акцию, приуроченную к 800-летию города и году работы сервиса в столице Приволжья. С 18 по 22 августа время бесплатного проката велосипедов будет увеличено до 60 минут, а доступ для их использования можно приобрести всего за 5 рублей за сутки.



"Еще ровно год назад мы открыли велопрокат в Нижнем Новгороде. В этом году на неделю с 18 августа приходится пик праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею Нижнего Новгорода. Город стал центром притяжения для огромного числа гостей, и количество желающих воспользоваться нашим сервисом растет. К празднику появилось много новых маршрутов для велопрогулок и интересных локаций, яркие мероприятия проходят не только в историческом центре, но и в других районах города. Уверен, запущенная нами акция станет хорошей возможностью для горожан с пользой провести время и получить дополнительные приятные эмоции", - отметил президент общественного проката "Велобайк" Максим Акимов.



"Велобайк" отмечает в эти дни сразу два значимых события – вместе с нижегородцами юбилей города и год работы сервиса в столице Приволжья. В августе прошлого года Нижний Новгород, стал одним из первых городов после Москвы, где был реализован проект общественного велопроката. И мы видим, что наше сервис становится все более популярным – велосипеды используют не только для организации экскурсий по городу, но и как удобный экологичный транспорт для коротких деловых поездок. Считаю, что новая акция позволит сделать этот альтернативный вид городского транспорта еще более востребованным у нижегородцев", - сказал старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.



Сегодня пользователям сервиса доступно 140 велосипедов. Они расположены на 14 станциях, значительная часть из которых – в верхней части города. Это дает возможность составить маршруты, которые будут проходить по историческому центру и затрагивать основные видовые точки.



По условиям акции все поездки до 60 минут в рамках доступа являются бесплатными. За прокат, превышающий полчаса, предусмотрена дополнительная плата. Стоимость доступа "Cутки" - 5 рублей. Акция будет действовать с 08:00 18 августа до 22:00 22 августа. Наличие велосипедов, карту станций и свободные места, а также тарифы велопроката можно уточнить в мобильном приложении и на сайте: velobike.ru.



Проект общественного велопроката "Велобайк" реализуется банком ВТБ при поддержке правительства Нижегородской области с августа 2020 года. Сегодня сеть городского велопроката "Велобайк" действует в четырех городах России – в Москве, Мурманске, Нижнем Новгороде и Тюмени. Банк поддерживает проект в рамках программы "Спортивная страна".