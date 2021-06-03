Группа Uma2rman запустила челлендж #ЛюбимыйНижний Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа Uma2rman запустила челлендж #ЛюбимыйНижний к 800-летию Нижнего Новгорода.

Отмечается, что братья Кристовские опубликовали ролик, в котором призывают нижегородцев показать, какую роль играет город в их жизни.

Для участия в челлендже необходимо записать короткий вертикальный ролик, в котором отразить наиболее значимые моменты, связанные с Нижним Новгородом. Затем нужно добавить трек группы Uma2rman "Любимый город" к видео и выложить его в клипах ВКонтакте с хештегом #ЛюбимыйНижний.

В то же время режиссер шоу Илья Авербух сообщил, что самые лучшие и креативные ролики увидят зрители гала-шоу "Начало нового".

Напомним, что в День города в 20:21 состоится шоу, в котором примут участие: "Любэ", Сергей Полунин, сестры Аверины и другие.