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Группа Uma2rman запустила челлендж #ЛюбимыйНижний

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа Uma2rman запустила челлендж #ЛюбимыйНижний к 800-летию Нижнего Новгорода.

Отмечается, что братья Кристовские опубликовали ролик, в котором призывают нижегородцев показать, какую роль играет город в их жизни.

Для участия в челлендже необходимо записать короткий вертикальный ролик, в котором отразить наиболее значимые моменты, связанные с Нижним Новгородом. Затем нужно добавить трек группы Uma2rman "Любимый город" к видео и выложить его в клипах ВКонтакте с хештегом #ЛюбимыйНижний.

В то же время режиссер шоу Илья Авербух сообщил, что самые лучшие и креативные ролики увидят зрители гала-шоу "Начало нового".

Напомним, что в День города в 20:21 состоится шоу, в котором примут участие: "Любэ", Сергей Полунин, сестры Аверины и другие.

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Теги:
800 летие
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