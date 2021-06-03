Движение общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде с 20 по 23 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни изменится движение общественного транспорта. Нижегородцам и гостям города необходимо заранее выбирать оптимальный маршрут следования. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

20 августа с 00:00 до 21:00:

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении пл. Свободы – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького; в направлении Канавинского моста – по ул. Горького, пл. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 пойдут в направлении ул. Минина – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Пискунова; в направлении Канавинского моста – по ул. Пискунова, ул. Варварская, пл. Минина и Пожарского, ул. Варварская, пл. Свободы, ул. Горького, пл. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- межмуниципальный автобус №304 будет проходить в направлении пл. Сенной – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, ул. Ошарская, ул. Белинского; в направлении Канавинского моста – по ул. Горького, пл. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать в направлении ул. Минина – по ул. Варварская, ул. Пискунова; в направлении пл. Свободы – по ул. Пискунова, ул. Варварская, пл. Минина и Пожарского, ул. Варварская;

- автобусный маршрут Т-31 будет проходить по ул. Пискунова, ул. Варварская;

- автобусный маршрут А-45 будет следовать в направлении ул. Минина – по ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Пискунова; в направлении метромоста – по ул. Пискунова, ул. Варварская, пл. Минина и Пожарского, ул. Варварская, пл. Свободы, ул. Горького;

- автобус А-5 поедет по ул. Ильинская, ул. Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;

- автобусы А-71, А-95 будут проходить по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская до остановки "Площадь Минина и Пожарского"; в обратном направлении – от остановки "Площадь Минина и Пожарского" по ул. Варварская, пл. Свободы, ул. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- автобусный маршрут Т-87 будет сокращен до остановки "Стрелка";

- разворот автобусов А-1, А-68, А-71, А-95 будет организован на пл. Минина и Пожарского в районе ул. Большая Покровская.

20 августа с 21:00 до 23:59

- троллейбусы №13, 17, 31 будут следовать до остановки "Площадь Свободы";

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут идти в направлении пл. Свободы – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького; в направлении Канавинского моста – по ул. Горького, пл. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 будут следовать по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Пискунова;

- маршрут Т-31 пройдёт по ул. Пискунова, ул. Варварская, ул. Октябрьская, ул. Ошарская, ул. Пискунова;

- межмуниципальный автобус №304 будет следовать в направлении пл. Сенной – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, ул. Ошарская, ул. Белинского; в направлении Канавинского моста – по ул. Горького, пл. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 поедут по ул. Варварская, ул. Пискунова;

- маршрут А-45 - пойдёт по ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Пискунова;

- автобусы А-71, А-95 будут следовать по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Октябрьская, ул. Ошарская до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от остановки "Чёрный пруд" по ул. Пискунова, ул. Варварская, пл. Свободы, ул. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- маршруты А-1, А-68 будут проходить по ул. Варварская, ул. Октябрьская, ул. Ошарская до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от остановки "Чёрный пруд" по ул. Пискунова, ул. Варварская;

- автобусный маршрут Т-87 будет идти до остановки «Стрелка».

21 августа с 00:00 до 15:00:

- троллейбусы №13, 17, 31 будут ходить до остановки "Площадь Свободы";

- трамваи №1, 21 будут следовать до остановки "Улица Маслякова";

- трамвай №2 пойдёт от остановки "Чёрный пруд" по ул. Пискунова, ул. Большая Печерская, ул. Белинского, ул. Красносельская, ул. Ильинская до остановки "Улица Маслякова" и обратно;

- автобусы маршрута А-5 ходить не будут;

- автобусыА-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении пл. Свободы – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького; в направлении Канавинского моста – по ул. Горького, пл. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 поедут в направлении ул. Минина – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Пискунова; в направлении Канавинского моста – по ул. Пискунова, ул. Варварская, пл. Свободы, ул. Горького, пл. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- маршрут Т-31 будет проходить по ул. Пискунова, ул. Варварская, ул. Октябрьская, ул. Ошарская, ул. Пискунова;

- межмуниципальный автобус №304 пройдёт в направлении пл. Сенной – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, ул. Ошарская, ул. Белинского; в направлении Канавинского моста – по ул. Горького, пл. Горького, ул.Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать по ул. Варварская, ул. Пискунова;

- маршрут А-45 пройдёт по ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Пискунова;

- автобусные маршруты А-71, А-95 поедут по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Октябрьская, ул. Ошарская до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от остановки "Чёрный пруд" по ул. Пискунова, ул. Варварская, пл. Свободы, ул. Горького, ул. Большая Покровская, ул. Малая Покровская, Похвалинскому съезду;

- автобусные маршруты А-1, А-68 будут следовать по ул. Варварская, ул. Октябрьская, ул. Ошарская до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от остановки "Чёрный пруд" по ул. Пискунова, ул. Варварская;

- маршрут Т-87 пойдёт до остановки "Стрелка".

21 августа с 21:40 до 22:20 будет перекрыто движение транспорта по ул. Ярошенко на участке от дома №7 до ул. Героя Рябцева. В связи с этим будет приостановлена работа троллейбусов маршрута №15, автобусов маршрутов А-3, А-12, А-45, А-57, А-65, Т‑45, Т-55, Т-65, Т-76, Т-94.

21- 22 августа - с 15:00 до 06:00:

- троллейбусы №13, 17, 31 будут ходить до остановки "Площадь Свободы";

- трамваи №1, 21 будут следовать до остановки "Улица Маслякова";

- трамвайный маршрут №2 пойдёт от остановки "Чёрный пруд" по ул. Пискунова, ул. Большая Печерская, ул. Белинского, ул. Красносельской, ул. Ильинская до остановки "Улица Маслякова" и обратно;

- автобусы маршрута А-5 ходить не будут;

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении пл. Свободы – по метромосту, ул. Одесская, ул. Горького; в направлении Московского вокзала – по ул. Горького, ул. Одесская, метромосту;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 пройдут по метромосту, ул.Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Пискунова;

- маршрут Т-31 пойдёт по ул. Пискунова, ул. Варварская, ул. Октябрьская, ул. Ошарская, ул. Пискунова;

- межмуниципальный автобус №304 поедет в направлении пл. Сенной – по метромосту, ул. Одесская, ул. Горького, ул. Ошарская, ул. Белинского; в направлении Московского вокзала – по ул. Горького, ул. Одесская, метромосту;

- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 поедут по ул. Варварская, ул. Пискунова;

- маршрут А-45 будет следовать по ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Пискунова;

- автобусные маршруты А-71, А-95 будут следовать по метромосту, ул. Одесская, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, ул. Октябрьская, ул. Ошарская до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от остановки "Чёрный пруд" по ул. Пискунова, ул. Варварская, пл. Свободы, ул. Горького, ул. Одесская, метромосту;

- маршруты А-1, А-68 пройдут по ул. Варварская, ул. Октябрьская, ул. Ошарская до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от остановки "Чёрный пруд" по ул. Пискунова, ул. Варварская;

- маршруты Т-37, Т-87 будут следовать до остановки "Площадь Революции";

- автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18, Т-57 поедут по метромосту, ул. Одесская, ул. Горького.

Кроме того, до 06:00 23 августа будет запрещено круговое движение транспорта на площади И.И. Киселева, в связи с чем автобусные маршруты А-32, А-50 следует по Молодежному проспекту до остановки «Станция метро Парк Культуры»; в обратном направлении – от остановки "Станция метро Парк Культуры" по ул. Челюскинцев, проспекту Ильича, проспекту Октября.