Рамзан Кадыров направил поздравление с 800-летием Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров направил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину поздравление с 800-летием Нижнего Новгорода.

В своем обращении глава республики подчеркнул, что торжества по случаю юбилея города станут значимым событием в общественной и культурной жизни России.

"Нижний Новгород имеет богатую историю, неразрывно связанную с историй России. С древних времен он являлся связующей нитью, в том числе между столицей и юго-восточными регионами российского государства. В настоящее время Нижний Новгород – один из крупнейших деловых, промышленных и туристических центров, столица Приволжского федерального округа, город с уникальными духовными и культурными традициями", – подчеркнул Рамзан Кадыров.

Глава республики выразил Глебу Никитину надежду на расширение сотрудничества и укрепление дружеских связей между регионами.

"Желаю Нижнему Новгороду процветания, претворения в жизнь всех планов по преобразованию города и региона", - добавил Рамзан Кадыров.