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"Сегодня новейшую историю Нижнего и всей страны творят молодые нижегородцы, достойные памяти предшественников", - Игорь Комаров

21 августа 2021 10:20  [96] Общество

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров направил своё поздравление с 800-летием Нижнего Новгорода

"Поздравляю всех с праздником – с 800-летием Нижнего Новгорода! Это праздник не только Нижегородской земли, но и других регионов Приволжского федерального округа, ведь с ними Нижний связан неразрывно. Город по праву заслужил любовь и уважение жителей России. В его жизни много героических страниц, вошедших в летопись всей страны, будущее которой в XVII веке отстояли наши предки вместе с Мининым и Пожарским. Судьба Нижнего – это жизнь купцов, промышленников и выдающихся творцов – Горького, Пушкина, Короленко, Чехова, Даля, Лобачевского, Шаляпина, Балакирева, многих других", - говорится в послании полпреда.

"И сегодня новейшую историю Нижнего и всей страны творят молодые нижегородцы, достойные памяти предшественников", - уверен Игорь Комаров.

"Благодаря стойкости, таланту и мастерству нижегородцев Приволжская столица растёт, становится важным индустриальным и духовным центром. Здесь навечно переплелись разные культуры и традиции, что и является залогом мирного, добрососедского отношения самых разных по крови, вере и происхождению людей. Здесь на заводах ковалась Победа в Великой Отечественной войне. В закрытом городе Горьком развивалась наука, совершались важнейшие открытия, обеспечивающие безопасность нашей страны.

Несмотря на солидный возраст, город идет в ногу со временем. Хорошо, что Нижний сохраняет историческую архитектуру и открыт для новых идей, проектов в сфере экономики, культуры и организации городского пространства", - написал полномочный представитель президента РФ в ПФО.

"Спасибо всем, кто сегодня трудится на благо жителей, восстанавливает и сохраняет самобытный облик города, делает его комфортным, уютным и безопасным.
Желаю Нижнему и всем нижегородцам процветания и благополучия!" - резюмировал Комаров.

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Теги:
800-летие Игорь Комаров Праздники
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