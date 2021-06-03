Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
Метро до пл.Сенной начнут строить в Нижнем
Еще одна "канатка" появится в Нижнем к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
20 августа 2021 16:16  [38] Приемная Захара Прилепина открыта в Нижнем Новгороде
20 августа 2021 15:12  [491] Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижний Новгород 21 августа
20 августа 2021 14:50  [153] Ольга Гудкова назначена гендиректором ЕЦМЗ
20 августа 2021 09:47  [231] "Участие в выборах партий и кандидатов пройдет в условиях открытой борьбы мнений и идей", - Александр Прудник
19 августа 2021 15:14  [527] Дума Нижнего Новгорода проведет заседание во время каникул
19 августа 2021 14:20  [821] "Учителя должны получать 75 000 рублей", - Артём Соловейчик и партия "Новые люди"
19 августа 2021 12:52  [828] "Политологи несколько преувеличивают влияние места партии в бюллетене на итоги голосования", - Константин Костин
18 августа 2021 16:34  [677] Агитационный период в СМИ стартует в Нижегородской области 21 августа
18 августа 2021 09:55  [546] "Цифровой манифест" приняли на площадке штаба общественной поддержки "Единой России"
17 августа 2021 16:57  [713] Депутаты регионального парламента обсудили вопросы, касающиеся проведения сходов граждан
Политика

Ольга Гудкова назначена гендиректором ЕЦМЗ

20 августа 2021 14:50  [153] Политика
Ольга Гудкова

Ольга Гудкова

Фото: личный архив

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ольга Гудкова назначена гендиректором МП "Единый центр государственного заказа". Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, она вступила в должность с 20 августа.

Ранее Ольга Гудкова уже работала на предприятии, занимаясь финансовыми вопросами. Последнее место работы Ольги Гудковой - гендиректор ТК "Волга".

В мэрии также добавили, что прежний руководитель МП был уволен с должности 19 августа.

СПРАВКА:
Муниципальное предприятие "Единый центр муниципального заказа" было создано 5 февраля 2003 года.

Основными направлениями деятельности предприятия являются: организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях Нижнего Новгорода; поставка продуктов питания в детские сады города; организация выездного питания (услуга кейтеринга); реализация качественной молочной продукции для детского питания (в детских садах города, магазинах при молочных раздатках); разработка и реализация различных социальных проектов: "Молочная карта", "Школьная карта" и др.; пропаганда здорового питания и образа жизни; автоматизация процессов оплаты и учета питания и подготовка квалифицированных специалистов сферы социального питания на базе собственного учебного центра.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph