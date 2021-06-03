Ольга Гудкова назначена гендиректором ЕЦМЗ Политика

Ольга Гудкова Фото: личный архив

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ольга Гудкова назначена гендиректором МП "Единый центр государственного заказа". Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, она вступила в должность с 20 августа.

Ранее Ольга Гудкова уже работала на предприятии, занимаясь финансовыми вопросами. Последнее место работы Ольги Гудковой - гендиректор ТК "Волга".

В мэрии также добавили, что прежний руководитель МП был уволен с должности 19 августа.

СПРАВКА:

Муниципальное предприятие "Единый центр муниципального заказа" было создано 5 февраля 2003 года.

Основными направлениями деятельности предприятия являются: организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях Нижнего Новгорода; поставка продуктов питания в детские сады города; организация выездного питания (услуга кейтеринга); реализация качественной молочной продукции для детского питания (в детских садах города, магазинах при молочных раздатках); разработка и реализация различных социальных проектов: "Молочная карта", "Школьная карта" и др.; пропаганда здорового питания и образа жизни; автоматизация процессов оплаты и учета питания и подготовка квалифицированных специалистов сферы социального питания на базе собственного учебного центра.