Глава Ростуризма Зарина Догузова пригласила туристов в путешествие в Нижний Новгород Общество

Фото: Ростуризм

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова обратилась к туристам с приглашением посетить Нижний Новгород.

Она отметила, что в этом году Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет.

"В этих восьми столетиях – важные, яркие страницы в истории нашей с вами страны: это и крупнейшая в мире торговая ярмарка, развитие российского судоходства, промышленности, это Минин и Пожарский, Кулибин, Лобачевский, Горький", - рассказала глава Ростуризма.

Зарина Догузова заявила, что Нижний Новгород – активный, динамичный мегаполис, который постоянно развивается. По её словам, город очень преобразился за последнее время, историческая архитектура здесь эффектно сочетается с современными, креативными пространствами.

Руководитель Федерального агентства по туризму уверена, что в Нижний Новгород можно ехать за атмосферными прогулками по древнему Кремлю и старинным улочкам, за русским искусством и ярким стрит-артом, современными выставками, за речными прогулками по Волге и за невероятно красивыми закатами.

"Я приглашаю всех в Нижний Новгород. Обязательно запланируйте поездку в этом или в следующем году! Приезжайте с детьми, друзьями, открывайте историю своей страны, её живописные волжские пейзажи, приезжайте в круизы или на поездах, на выходные или в отпуск! Уверена, что Нижний Новгород – город, в котором каждый должен побывать хотя бы раз", - добавила Зарина Догузова.