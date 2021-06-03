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Общество

Глава Ростуризма Зарина Догузова пригласила туристов в путешествие в Нижний Новгород

21 августа 2021 12:56  [170] Общество

Фото: Ростуризм

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова обратилась к туристам с приглашением посетить Нижний Новгород.

Она отметила, что в этом году Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет.

"В этих восьми столетиях – важные, яркие страницы в истории нашей с вами страны: это и крупнейшая в мире торговая ярмарка, развитие российского судоходства, промышленности, это Минин и Пожарский, Кулибин, Лобачевский, Горький", - рассказала глава Ростуризма.

Зарина Догузова заявила, что Нижний Новгород – активный, динамичный мегаполис, который постоянно развивается. По её словам, город очень преобразился за последнее время, историческая архитектура здесь эффектно сочетается с современными, креативными пространствами.

Руководитель Федерального агентства по туризму уверена, что в Нижний Новгород можно ехать за атмосферными прогулками по древнему Кремлю и старинным улочкам, за русским искусством и ярким стрит-артом, современными выставками, за речными прогулками по Волге и за невероятно красивыми закатами.

"Я приглашаю всех в Нижний Новгород. Обязательно запланируйте поездку в этом или в следующем году! Приезжайте с детьми, друзьями, открывайте историю своей страны, её живописные волжские пейзажи, приезжайте в круизы или на поездах, на выходные или в отпуск! Уверена, что Нижний Новгород – город, в котором каждый должен побывать хотя бы раз", - добавила Зарина Догузова.

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Теги:
800-летие Туризм
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