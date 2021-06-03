Новым побратимом Нижнего Новгорода стал город Баня-Лука Республики Сербской Боснии и Герцеговины Общество

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и глава города Баня-Лука Драшко Станивукович Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Торжественная церемония подписания соглашения об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Баня-Лукой (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) состоялась в ходе встречи главы Юрия Шалабаева с зарубежными и российскими делегациями в рамках празднования 800-летия города. Об этом сообщили в мэрии.

Отмечается, что город Баня-Лука стал 18 городом–побратимом Нижнего Новгорода. В разные годы с приволжской столицей побратались Эссен (ФРГ), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Цзинань (Китай), Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Южная Корея), Нови-Сад (Сербия), Минск (Беларусь), Сан-Бой-де-Льобрегат (Испания), Сухум (Абхазия), Дьер (Венгрия), Бельцы (Молдова), Добрич (Болгария), Ираклион (Греция) и Хэфэй (Китай).

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что для города в год его 800-летия большой подарок и особая честь, что руководители и представители братских зарубежных и российских городов несмотря на сложившуюся в мире непростую эпидемиологическую обстановку нашли возможность приехать и поздравить Нижний Новгород с этим знаменательным событием. Так, на мероприятие прибыли представители Эссена, Нови Сада, Бухары, Сухума, а также Самары, Пензы, Владимира, Волгограда, Чебоксар, Уфы, Новосибирска и Екатеринбурга.

Директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева рассказала, что с Республикой Сербской в 2018 году было заключено Соглашение о сотрудничестве, и в последнее время взаимодействие всё больше набирает обороты.

"Считаю, что соглашение о побратимстве между Нижним Новгородом и Баня-Лукой будет способствовать углублению двухсторонних связей с Республикой Сербской и создаст благоприятные условия для развития новых контактов", – подчеркнула Ольга Гусева.

Кстати, в мае 2019 года в городе Баня-Лука прошли "Дни Нижегородской области", программа которых включала в себя деловые встречи и переговоры, выставку картин нижегородских художников, выступления Нижегородского губернского оркестра.

А в июле этого года прошли ответные "Дни Республики Сербской" в Нижегородской области, в рамках которых состоялись выступления старейшего вокального коллектива Республики "Единство" в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.