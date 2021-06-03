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Общество

Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода

22 августа 2021 09:25  [80] Общество

Президент РФ Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода.

Выступая на открытии гала-шоу "Начало нового" в честь 800-летия города глава государства заявил, что в Нижнем Новгороде "сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России".

"Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учёба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом... Нижний – как его издавна ласково и тепло называют – хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России", - отметил Владимир Путин.

Как отметил Владимир Путин, в Нижнем Новгороде "всегда жили люди колоссальной внутренней силы".

"Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты… Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе. Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя "купно заедино", сделали всё, чтобы положить конец Смуте, восстановить суверенитет страны", - напомнил глава государства.

Президент также особо отметил вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне.

"В годы Великой Отечественной войны Нижний Новгород носил название Горький, как известно. Но характер его жителей оставался таким же, как и у поколений предков. Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу – под вражескими бомбами обеспечивали бойцов армии и флота всем необходимым. И потому Нижний по праву удостоен звания "Город трудовой доблести", - подчеркнул Владимир Путин.

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Теги:
800 летие Владимир Путин Юбилеи и праздники
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