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Общество

"Нижний Новгород завораживает своей красотой", - Владимир Путин

22 августа 2021 09:48  [1] Общество

"Нижний Новгород завораживает своей красотой", - заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественных мероприятий, посвященных празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

"За последние годы Нижний Новгород преобразился и продолжает свое развитие,
Он просто завораживает, очаровывает своей красотой", - сказал Владимир Путин, подчеркнув, что Нижний Новгород – это сплав древности и современности.

"История всегда создается через развитие, через талант, волю, дерзновенность людей. Сейчас, в XXI веке, Нижний является одним из ключевых промышленных и технологических центров страны, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли, формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня, где уже ведется разработка новых материалов, квантовых и цифровых технологий, интеллектуальных транспортных систем, а также решений в сфере здравоохранения и охраны окружающей среды", - сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что задачам будущего должна соответствовать и среда для жизни людей. Она призвана быть комфортной, современной, открывать широкие возможности для технологических, предпринимательских, творческих и гражданских инициатив.

"У руководства региона – мы только что обсуждали это с губернатором (Глебом Никитиным — Прим.) – серьезные планы по развитию города. Это, прежде всего, создание на Стрелке современного общественного пространства, а также ледового дворца, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, построен студенческий городок. Уверен, все эти объекты будут возводиться с применением передовых материалов, архитектурных и цифровых решений", - подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что это также напрямую относится и к модернизации транспортной системы, которой ежегодно пользуются порядка полумиллиарда пассажиров всей нижегородской агломерации.

"Речь и о формировании пересадочных узлов, возведении станций метро и дублеров главных магистралей города – проспектов Гагарина и Ленина. И для реализации масштабных социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать такой наш новый механизм развития, как инфраструктурные кредиты. Решения по этим вопросам приняты. Подчеркну: комфортные, безопасные транспортные артерии дадут дополнительный импульс для развития южной и восточной частей города, где уже в горизонте текущего десятилетия планируется возвести порядка 12 миллионов квадратных метров современного жилья, а также социальные объекты – детские сады, школы, поликлиники", - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что, осуществляя стратегические планы, приближая будущее, нужно бережно относиться к великому вашему прошлому.

"Только опираясь на свои корни, можно обеспечить мощную динамику развития", - сказал президент страны.

Владимир Путин отметил, что к юбилею Нижнего уже приведены в порядок центр города и знаковые объекты Кремля, Чкаловская лестница, благоустроен знаменитый городской парк.

"На эти цели из всех источников было направлено свыше 30 миллиардов рублей. Эти средства, уверен, стали инвестициями и в сохранение исторического наследия, и в новое качество жизни нижегородцев, в развитие туристического потенциала. Уверен, что и в новом веке своей истории Нижний, сохраняя самобытность и уникальность, будет преображаться, уверенно двигаться вперёд, гордиться технологическими и научными прорывами, спортивными и культурными достижениями, традициями благотворительности, успехами деловых, общественных проектов. Они призваны стать движущей силой для подъема всей области, ее городов и населённых пунктов. Конечно, там еще очень много работы, но речь идет о развитии Поволжья в целом и нашей большой страны, России", - сказал Владимир Путин.

Глава государства поздравил нижегородцев со знаменательной датой.

"Как это всегда бывало, настоящее и будущее этого уютного и одновременно очень динамичного города будет создаваться руками и талантами людей, которые здесь учатся, работают, ведут своё дело, создают семьи и воспитывают детей. Еще раз искренне поздравляю нижегородцев со знаменательной датой. Желаю всем вам самого наилучшего, здоровья, счастья! И конечно, процветания Нижнему Новгороду, процветания всей нашей замечательной, огромной стране – России!", - обратился президент страны к жителям города-юбиляра.

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Теги:
800 летие Владимир Путин Юбилеи и праздники
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