Владимир Путин осмотрел благоустройство Нижегородского кремля Общество

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгорода 21 августа осмотрел благоустройство Нижегородского кремля.

Владимир Путин посетил Нижегородский кремль в рамках рабочей поездки в честь 800-летия основания Нижнего Новгорода. Главу государства сопровождали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава государства осмотрел входящие в состав историко-архитектурного комплекса памятники, поднялся на колокольню Спасо-Преображенского собора, посетил Михайло-Архангельский собор, возложил цветы к Вечному огню на мемориале "Горьковчане в Великой Отечественной войне".

В ходе визита Владимир Путин ознакомился с результатами самой масштабной реконструкции и благоустройства Кремля за последние 50 лет.

О проведенной работе Владимиру Путину рассказал Глеб Никитин. Губернатор отметил, что сохранность Нижегородского кремлевского ансамбля в последние годы вызывала серьезные опасения специалистов. Состояние склонов и системы водоотведения значительным образом сказывалось на состоянии стен и башен. В истории были примеры разрушения участков крепости. В конце XVIII века в результате оползня Зачатьевская башня сдвинулась со своего места вместе с частью крепостной стены и разрушилась. Восстановить эту башню и вновь замкнуть разрушенную кремлевскую стену удалось только в 2012 году. Но боевой ход по кругу открыть не могли: остались аварийные участки стены от Борисоглебской до Георгиевской башни, мониторинг состояния этого участка стены говорил о реальной возможности обрушения участка: Борисоглебская башня фактически отделилась от стены. В результате реконструкции участок был укреплен и восстановлен боевой ход по кругу. Протяженность маршрута – 2 046 метров. Это больше, чем в любом другом Кремле России.

Губернатор рассказал, что также был укреплен склон Кремля у Вечного огня и ряд других участков. Исторический облик был возвращен Ивановскому съезду, на котором ранее располагалась парковка.

Президент также осмотрел восстановленное здание манежа и Никольской церкви. Манеж был построен в 1841 году для размещения в Кремле Нижегородского карабинерского полка, и в 1885 году к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями. По инициативе Максима Горького в манеже устраивались знаменитые новогодние елки для самых обездоленных детей. В XX веке здание было перестроено в трамвайное депо, звонница разобрана, а позже в здании был размещен гараж для администрации и склады. Сейчас Никольская церковь полностью восстановлена, манеж превращен в современное выставочное пространство. Рядом установлен памятник святому князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (дочь нижегородско-суздальского князя Дмитрия Константиновича).

Кроме того, президент оценил восстановленную колокольню Спасо-Преображенского собора. Габариты колокольни в плане были определены по результатам георазведки и археологических исследований, в ходе которых удалось выявить фрагменты сохранившихся фундаментов колокольни. Высота колокольни определена по историческим фотографиям и составляет 51,5 метра.

Предусмотрена смотровая площадка, куда в определенные периоды будет организован доступ для нижегородцев и гостей города.

Как подчеркнул Глеб Никитин, Нижегородский кремль стал более комфортным для семей с детьми. На территории крепости появилась большая детская площадка, установлены малые архитектурные формы, приведены в порядок зеленые насаждения.

Напомним, Нижегородский кремль откроется для посещения 22 августа. Жители и гости города смогут пройтись по круговому маршруту по стене главного символа Нижнего Новгорода.